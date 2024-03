Novo Spin 2025 evolui no seu design, segurança, tecnologia e dirigibilidade

Primeiro grande lançamento da Chevrolet neste ano, o Novo Spin 2025 chega a partir do fim de março às concessionárias da marca com grandes novidades. O crossover de sete lugares de maior sucesso do mercado brasileiro dá o seu maior salto evolutivo. Há inovações significativas em design, segurança, tecnologia e dirigibilidade.

O Spin sempre se destacou entre os automóveis médio-compactos por virtudes como versatilidade, amplo espaço interno, robustez mecânica e ótima relação custo-benefício. O novo modelo vai além ao oferecer tudo isso com muito mais sofisticação. Famílias, PCDs e motoristas profissionais são os principais clientes do produto e fazem dele o Chevrolet com o maior índice de fidelidade da marca – mais de 70% repetem a compra devido à boa experiência.

O Novo Spin, aliás, tem potencial para conquistar mais perfis de consumidores. Isto porque está ligeiramente mais alto e conta com novidades que o deixam mais próximo conceitualmente de SUVs urbanos. O capô está mais elevado e os faróis e as lanternas passam a ser Full LED. Para-choque e grade contam com identidade exclusiva, além de elementos mais imponentes, incluindo uma moldura que contorna toda a base do veículo. Até o desenho das rodas faz referência ao universo aventureiro, característica presente agora em todas as versões.

O interior é o que mais desperta a atenção no Spin 2025, por trazer uma sensação de requinte comumente vista apenas em carros de categoria superior, a começar pela seleção e pela combinação dos materiais empregados nos acabamentos. O Novo Spin também se mostra bastante tecnológico, já que boa parte do painel é ocupado por uma extensa tela horizontal de alta definição. É composta por duas partes: uma tela de 8 polegadas referente ao quadro de instrumentos, totalmente digital, e outra, de 11 polegadas, do multimídia Chevrolet MyLink de nova geração.

Até os bancos dianteiros passaram por atualizações e inovam com espumas de múltipla densidade. Como o peso do corpo é distribuído de forma diferente, densidades variáveis favorecem a ergonomia e melhoram significativamente o conforto, sobretudo no uso prolongado. Para quem vai sentado atrás, a novidade está nas saídas de ar-condicionado com dutos direcionais embutidos no console da alavanca da transmissão automática.

São ajustes na suspensão e nos amortecedores que deixam o Novo Spin suficientemente mais alto (16 mm) para superar, com folga, a maioria dos obstáculos cotidianos. Há mudanças ainda no sistema de gerenciamento eletrônico e na calibração do conjunto propulsor e da direção. O resultado prático é surpreendente, proporcionando uma dinâmica veicular muito mais refinada ao produto.

A carroceria simboliza bem a proporção desta evolução: 42% das peças estampadas da lataria foram retrabalhadas, o que inclui os reforços estruturais. A propósito, o pacote de segurança ganha relevância quando se trata de um carro de proposta familiar. Tanto que o modelo passa a contar com 6 airbags de série, sendo o único da categoria com bolsas infláveis que se estendem até a terceira fileira de bancos. Há ainda oferta de sistemas avançados, entre eles o alerta de colisão frontal com detector de pedestre, a frenagem automática de emergência, a assistência de frenagem de urgência, carregador de celular por indução, o alerta de ponto cego e o serviço de resposta automática em caso de acidente mais grave disponibilizado pelo OnStar.

O que não muda no Novo Spin é a versatilidade. O crossover da Chevrolet continua com configurações de sete e de cinco lugares, sempre com o interessante recurso de trilhos corrediços para a 2ª fileira de bancos, que permite uma melhor distribuição do espaço entre os passageiros ou para a acomodação de grandes bagagens. Vale ressaltar que a versão de cinco lugares do Spin dispõe do maior porta-malas entre os automóveis de passeio de produção nacional: até 756 litros – volumetria similar ao de algumas picapes.

O Novo Spin estreia em três versões de acabamento (LT, LTZ e Premier) e duas opções de transmissão (MT6 ou AT6). O motor é o 1.8 Flex (geração SPE/4 ECO), que recebeu uma série de melhorias para aumento de eficiência energética e redução dos níveis de emissões, já em linha com futuras leis ambientais.

Novo Spin sobe de patamar também no conteúdo

Apesar de a quantidade de opções de modelos e versões à disposição do consumidor ter quase dobrado na última década, o Spin manteve uma participação de mercado bastante regular no período. Isto porque seu conceito foi se atualizando para acompanhar as necessidades do público-alvo. Até por isso o carro tem um excelente valor de revenda.

O novo Spin chega como um produto muito mais aspiracional do ponto de vista estético e dinâmico. O mesmo salto evolutivo se reflete na lista de equipamentos, colocando definitivamente o crossover médio-compacto da Chevrolet num patamar de status superior. Entre os destaques está a atualização do sistema OnStar, que coloca o Novo Spin no mesmo nível de conectividade dos carros mais avançados neste sentido – lembrando que a Chevrolet é a referência neste quesito.

O OnStar transforma a experiência do usuário com inúmeros serviços de segurança, diagnósticos e telemetria. A tecnologia permite ainda comandar funções do automóvel à distância por meio de um aplicativo para smartphone, realizar atualizações de sistemas eletrônicos do carro de forma remota e ainda oferece auxílio na recuperação em caso de roubo do veículo, por exemplo. Uma funcionalidade muito valorizada é o Wi-Fi nativo, que se diferencia pela antena amplificada com sinal de internet que chega a ser 12 vezes mais estável e com capacidade de conexão para até sete aparelhos simultâneos.

Como parte da estratégia de ampliação da oferta de conectividade, os veículos da Chevrolet contam com um período estendido de gratuidade para experimentação dos planos OnStar, garantindo que o cliente da marca possa conhecer e usufruir da tecnologia. Ao todo são quatro pacotes: Standard, Protect, Connect e Protect & Connect. Os valores e os serviços estão disponíveis numa página específica do site Chevrolet.

Além disso, todas as versões do Novo Spin contam com pacote de dados de 20GB nos seis meses de gratuidade. Como complemento ao OnStar, os veículos saem da fábrica equipados com o tag Sem Parar, em que o cliente tem direito a seis meses de gratuidade nas mensalidades, custeando apenas o consumo. O Sem Parar é um meio de pagamento automático que facilita a vida do usuário ao passar por pedágios, estacionamentos e postos de combustíveis, evitando filas para o pagamento.

Com eletrônica do Tracker, motor duplica capacidade de processamento

Uma das fortalezas do Spin é a sua confiabilidade mecânica. As atualizações deixaram o Spin mais eficiente e ágil. O consagrado motor 1.8 Flex (geração SPE/4 ECO) de 111 cavalos de potência e 17,7 kgfm de torque ficou mais esperto em acelerações e manobras de ultrapassagem e até 11% mais econômico. Boa parte da explicação está na adoção de um novo módulo de gerenciamento eletrônico, com o dobro da capacidade de processamento – o mesmo utilizado pelo Tracker.

Os engenheiros trabalharam também na recalibração do trem de força e da transmissão automática, que resultou ainda em acelerações mais lineares e progressivas. Isto quer dizer que as trocas de marcha estão mais suaves.

Nas configurações que dispensam o pedal da embreagem, o 0-100 km e o 80-120 km/h ficaram quase um segundo mais rápidos, considerando gasolina no tanque. Agora a aceleração máxima é feita em 11,8s (g) e 11,0s (e), enquanto a retomada é feita em 9,8s (g) e 9,3s (e), respectivamente.

O consumo do Novo Spin equipado com caixa automática está mais econômico na rodagem com etanol ou gasolina. De acordo com o Inmetro, o crossover é capaz de percorrer 13,4 km/l na estrada e 10,5 km/l na cidade (com gasolina). Se usar apenas etanol, as médias são de 9,3 km/l e 7,4 km/l, respectivamente. São resultados interessantes para um veículo de 4,42 m de comprimento, 1,2 tonelada e mais de 500 kg de capacidade de carga.

No uso misto convencional (60% urbano e 40% rodoviário), o ganho de eficiência energética representa quase 50 km extra de autonomia a cada tanque completo de gasolina. Para quem circula aproximadamente mil quilômetros por mês, a economia proporcionada seria suficiente para custear boa parte das primeiras revisões programadas, já que o veículo tem fama de ser bastante robusto e de fácil manutenção.

O sistema de suspensão e a direção elétrica também passaram por ajustes importantes. A altura do solo aumentou, os amortecedores foram reajustados para privilegiar a estabilidade e filtrar melhor as imperfeições, enquanto as respostas do volante estão mais diretas. Também houve um leve aumento das bitolas (distância entre o centro do carro e a extremidade dos pneus). Combinadas, essas iniciativas deixaram o Spin muito mais prazeroso de guiar. (Fotos: GMB/Divulgação).