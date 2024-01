Stellantis Ventures investe na Tiamat, empresa de baterias de íons de sódio

Stellantis Ventures, o fundo de risco corporativo da Stellantis N.V., anunciou a sua participação como investidor estratégico na Tiamat, uma empresa com sede em França que está desenvolvendo e comercializando tecnologia de baterias de íons de sódio.

A tecnologia de íon de sódio oferece menor custo por quilowatt-hora e não contém lítio e cobalto. O sódio abundantemente disponível oferece benefícios em maior sustentabilidade e soberania material.

A Tiamat foi uma das onze startups de tecnologia de alto desempenho homenageadas com o prêmio Stellantis Ventures em 2023 e é a primeira empresa do mundo a ter comercializado recentemente uma tecnologia de íon de sódio em um produto eletrificado.

O investimento apoia a missão da Stellantis de fornecer mobilidade limpa, segura e acessível a clientes em todo o mundo. A tecnologia de íons de sódio promete um armazenamento de energia mais econômico em comparação com a tecnologia de bateria de íons de lítio amplamente utilizada atualmente.

“Explorar novas opções para baterias mais sustentáveis e acessíveis que utilizem matérias-primas amplamente disponíveis é uma parte fundamental de nossas ambições do plano estratégico Dare Forward 2030, que nos levará a atingir carbono líquido zero até 2038”, disse Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer da Stellantis. “Nossos clientes estão pedindo veículos sem emissões que ofereçam uma combinação de autonomia robusta, desempenho e preço acessível. Este é o nosso guia, pois a Stellantis e os seus parceiros trabalham hoje para desenvolver tecnologias inovadoras para o futuro”.

A mudança para propulsão elétrica é um pilar fundamental do plano estratégico Dare Forward 2030. Inclui atingir um mix de vendas de 100% de vendas de veículos eléctricos a bateria de automóveis de passageiros (BEV) na Europa e de 50% de vendas de veículos de passageiros e caminhões leves BEV nos Estados Unidos até 2030. Para atingir essas metas de vendas, a Stellantis está garantindo aproximadamente 400 GWh de capacidade de bateria. A Stellantis está no caminho certo para se tornar uma empresa com emissão zero de carbono até 2038, incluindo todos os escopos, com compensação percentual de um dígito das emissões restantes.

Apoiando essa ambição, a Stellantis garantiu o fornecimento de matérias-primas para veículos elétricos até 2027, assinando acordos importantes em todo o mundo. A Stellantis também está investindo no desenvolvimento de tecnologias alternativas para armazenamento de energia, incluindo baterias de estado sólido com a Factorial Energy, química de lítio-enxofre com a Lyten Inc. e íons de sódio com a Tiamat.

Tiamat é uma spin-off do French National Centre for Scientific Research (CNRS). A empresa usará os recursos da rodada de arrecadação de fundos que inclui a Stellantis Ventures para lançar a construção de uma fábrica de baterias de íon de sódio na França, primeiro para ferramentas elétricas e aplicações de armazenamento fixo e depois visando aumentar a produção de produtos de segunda geração para aplicações BEV.