Stellantis Pro One reforça oferta de células de combustível de hidrogênio

A linha de veículos comerciais da Stellantis Pro One aprimora sua capacidade de produção com célula de combustível de hidrogênio, começando agora na Europa a produção própria com ofertas de vans de médio e grande porte em Hordain (França) e Gliwice (Polônia), respectivamente, aumentando as ofertas da empresa de emissões zero. A linha ampliada e o aumento da produção própria em escala industrial de vans com células de combustível ajudam a consolidar a posição da Stellantis como líder indiscutível em veículos comerciais com propulsão de zero emissão na Europa.

Em outubro de 2023, a empresa revelou uma reformulação completa da linha de vans como um elemento-chave da ofensiva estratégica Pro One para a Área de Veículos Comerciais da Stellantis. A Stellantis e as suas marcas estão aproveitando uma gama completa de tecnologias avançadas de propulsão eletrificada, segurança, ADAS e conectividade para proporcionar um ambiente saudável aos condutores e um parceiro comercial confiável aos proprietários comerciais. A Stellantis Pro One tem uma forte presença na produção de veículos comerciais para apoiar a sua liderança europeia com as unidades de Mangualde (Portugal), Vigo (Espanha) e Ellesmere Port (Reino Unido) para vans compactas K9, Hordain (França) e Luton (Reino Unido) para K0 vans de médio porte em Atessa (Itália) e Gliwice (Polônia) para vans de grande porte.

“A ação de trazer vans de médio porte com célula de combustível e adicionar vans de grande porte com célula de combustível às nossas linhas de produção é uma prova do compromisso para manter a liderança em tecnologia de hidrogênio de ponta e torná-la disponível aos clientes mais exigentes”, disse Xavier Peugeot, Senior Vice President, Stellantis Commercial Vehicles Business Unit. “As habilidades e a dedicação das equipes operacionais e de engenharia são fundamentais à medida que buscamos as ambições do Dare Forward 2030 e mantemos a liderança no segmento de veículos comerciais com emissões zero”.

Com o objetivo de apoiar a utilização intensa dos clientes, as versões com célula de combustível das vans comerciais são baseadas na tecnologia utilizada nas variantes BEV de emissão zero dos veículos, com as vantagens adicionais de tempo de reabastecimento curto e sem prejudicar a capacidade de carga útil. Para as vans de médio porte, uma segunda geração do sistema de célula de combustível oferece autonomia recorde do segmento de até 400 km e tempo de reabastecimento de menos de quatro minutos. Em vans grandes, a adição da tecnologia de célula de combustível proporciona autonomia de até 500 km e tempo de reabastecimento de apenas cinco minutos.

A Stellantis terá oito versões de células com combustível de hidrogênio para vans de médio e grande porte fabricadas internamente: Citroën ë -Jumpy e ë-Jumper, Fiat Professional e-Scudo e e-Ducato, Opel Vivaro e Movano, além do Peugeot e-Expert e e-Boxer.

A tecnologia de células com combustível de hidrogênio desempenha um papel importante no roteiro de propulsão com emissões zero da Stellantis. Em 2023, a Stellantis tornou-se acionista igualitária de um terço da Symbio, uma empresa líder em tecnologia de hidrogênio com operações na Europa e nos Estados Unidos.