Startup lança parcelamento do IPVA em até 12 vezes com a menor taxa

Com a chegada de 2024, muitos já começam a se preocupar com todas as despesas do início do ano, principalmente a do IPVA de seus veículos. O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores é obrigatório para quem é dono de automóveis e deve ser pago anualmente, normalmente nos primeiros meses do ano. Porém, no período seguinte após as celebrações de Natal, com compra de presentes, jantares em família e viagens de férias, materiais escolares, as despesas acabam por ficar mais altas e, para facilitar o gerenciamento das finanças no novo ciclo que se inicia, o IPVA Fácil entra como uma ferramenta essencial.

“Queremos oferecer aos proprietários dos veículos registrados no Paraná uma forma mais leve de começar o ano, possibilitando o parcelamento do IPVA no cartão de crédito com a taxa mais baixa do mercado, de apenas 15,99% do valor total para 12 vezes”, comenta Fernando Ramos, CEO da Maquineta Virtual, startup paranaense de serviços financeiros e pioneira no conceito Fair Finance (finanças justas) aqui no Brasil.

O parcelamento do IPVA não é uma prática comum entre os motoristas do Paraná. A grande maioria não sabe ou tem receio das taxas que, normalmente, o mercado financeiro cobra. Além disso, em 2023, quase 20% dos pagadores do IPVA PR sofreram com multas por atraso no pagamento. Com o IPVA Fácil, as taxas são até 30% menores em relação aos demais concorrentes e ainda é possível, além de quitar o valor sem atraso, tirar proveito do desconto oferecido pelo estado na primeira fase do pagamento, para 2024, de 6%.

“O Paraná tem uma das taxas de IPVA mais caras do Brasil e o aumento do preço médio dos carros no País foi acima de 100% nos últimos cinco anos, muito acima dos 22% que a população teve de aumento em sua renda. Sendo assim, apresentar uma solução que facilite a vida de quem utiliza o veículo, seja como meio de transporte, lazer ou ferramenta de trabalho, é um dos nossos objetivos”, explica Ramos e completa “Também oferecemos essa facilitação em parceria com empresas de revendas de carros e despachantes, fomentando assim a movimentação da economia local”.

O processo de cadastro no IPVA Fácil é simples e pode ser feito por meio do site oficial: www.ipvafacil.com.br. Após preencher o formulário, o proprietário do veículo é direcionado para a página em que completará os dados do Renavam e selecionará a forma de pagamento que gostaria de utilizar, selecionando o cartão de crédito, podendo ser entre Mastercard, Visa, American Express, Elo e Hipercard.

