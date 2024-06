Shineray do Brasil firma parceria com a Âncora Consórcios

O mercado de motocicletas no Brasil está em plena expansão, movido pela busca crescente por alternativas econômicas e ágeis de transporte, especialmente em grandes centros urbanos. As vendas de motos em 2023 tiveram um crescimento de 16,1%, comparando com 2022, avançando de 1,36 milhão para mais de 1,58 milhão de unidades vendidas, segundo a Fenabrave.

No entanto, nem todo mundo consegue comprar uma moto à vista, por isso, alternativas de crédito são muito procuradas pelos brasileiros.

Diante desse cenário, a Shineray do Brasil, uma renomada multinacional no setor de motocicletas, que desde 2005 tem demonstrado sua força e solidez no mercado brasileiro, registrando um crescimento impressionante de mais de 146% no primeiro trimestre de 2024 em comparação com 2023, firmou uma parceria estratégica com a Âncora Consórcios, uma empresa com mais de 35 anos de experiência no segmento. O objetivo dessa colaboração é tornar os veículos da Shineray ainda mais acessíveis ao público.

Com expertise da Âncora Consórcios, que comercializa mensalmente uma média de 300 milhões de reais em cartas de crédito, a expectativa é que a venda das motos Shineray tenha um crescimento de aproximadamente 30% em 2024.

Consórcio X Financiamento

São inúmeras vantagens em comparação ao financiamento tradicional e isso vem conquistando cada vez mais adeptos.

O consórcio da Shineray, administrado pela Âncora, oferece uma solução atrativa por não incluir taxa de juros, apenas uma taxa administrativa. Além disso, não é necessário disponibilizar valor de entrada para participar de um grupo. São diversas facilidades, com planos de pagamento de até 72 meses. Dessa forma, o consórcio torna-se uma opção financeiramente mais viável para os consumidores. E esse prazo pode ser reduzido por meio da oferta de lances, proporcionando flexibilidade e uma chance maior de antecipar a posse da moto.

“É uma ótima vantagem, uma forma acessível para quem busca motocicletas com baixo custo e com parcelas acessíveis. E os planos já podem ser contratados, dentro do planejamento financeiro de cada cliente”, revela Márcio Massani, diretor comercial da Âncora Consórcios. (Foto: Shineray/Divulgação).