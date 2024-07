Seres muda estratégia comercial e segue na abertura de concessionárias

A marca Seres está passando por um período de reestruturação comercial marcado pela mudança de estrategia comercial. O plano inicial de fazer vendas diretas está sendo substituído pelo estabelecimento de uma rede de concessionárias. A fabricante já tem uma lista com opções para a abertura de concessionárias; até o momento, cerca de 15 grupos já manifestaram interesse pela marca.

Durante este período de transição, houve uma postergação na chegada de novas unidades, devido ao sucesso comercial dos modelos da marca na China. Isso diminuiu muito a disponibilidade de unidades para outros mercados. As operações no Brasil continuam, com test drives e pedidos abertos aos clientes. A expectativa é que, após a fase de reestruturação, o modelo E5, um veículo híbrido plug-in, seja oficialmente lançado no país. As primeiras unidades deste veículo já desembarcaram e um novo lote com mais 24 unidades está previsto para chegar até agosto.

Outro fator que atrasou a chegada de novos modelos é a falta de agenda nos laboratórios brasileiros credenciados para homologação. “Uma das possibilidades para apressar esse processo é fazer os testes de laboratório requeridos na China, com a presença de técnicos brasileiros”, explica José Augusto Brandimarti, chefe de operações da Seres no Brasil.

Dentro de um período aproximado de 90 dias, correspondente ao tempo de reestruturação, a Seres irá confirmar seus planos para o mercado brasileiro. Esta movimentação reflete o compromisso em se estabelecer e crescer no Brasil, trazendo novidades e ampliando sua presença por meio da abertura de novas concessionárias e da possível instalação de unidade de produção local. Acompanhe a Seres no Brasil no site e nas redes sociais: https://driveseres.com.br/; https://www.facebook.com/seresbrasil; e

https://www.instagram.com/seres.brasil/. (Foto: Seres/Divulgação).