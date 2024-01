Seres Brasil mantém os preços mesmo com aumento do imposto

A Seres Brasil decidiu congelar até o fim de janeiro a tabela de preços dos modelos Seres e DFSK, apesar do aumento do imposto de importação para carros elétricos que passou a vigorar desde o dia 1º deste mês. A medida anunciada pelo Governo Federal pretende arrecadar cerca de R$ 600 milhões para o programa Mobilidade Verde e Inovação – Mover. As vendas de carros elétricos em 2023 bateram recorde, conforme dados revelados nesta quinta-feira pela Associação Brasileira do Veículo Elétrico.

De acordo com a tabela divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, as alíquotas serão de 10% em janeiro, 18% em julho, 25% em julho de 2025 e 35% em julho de 2026. Estarão com os preços mantidos os SUVS elétricos Seres 3 (R$ 199.990) e Seres 5 BEV (R$ 394.990) e os utilitários elétricos DFSK EC31 (caminhão urbano) e EC35 (furgão de carga), ambos por R$ 194.990,00. Todos esses modelos podem ser conhecidos e adquiridos na sede da Seres na Avenida Tucunaré, 790, Alphaville. Os SUVs elétricos da Seres também estão em exposição no showroom da Avenida Europa, 110, em São Paulo.