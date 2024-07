Uma parceria entre Scania, Fidens e Hexagon faz história na mineração nacional: o lançamento do primeiro caminhão 8×4 teleoperado da história do Brasil. O modelo é o Scania G 500 8×4 XT, já a Hexagon oferece toda a alta tecnologia (solução TeleOp) de adaptação, instalação elétrica, câmeras e a cadeira remota de comando (ou cockpit) e a Fidens, prestadora de serviços de mineração, foi a pioneira no desenvolvimento e operação do veículo. A Casa Scania Itaipu é a concessionária responsável pela venda e garantirá todo o apoio no trabalho com o completo pacote de soluções de serviços que dispõe em sua competente estrutura de cobertura nos estados de Minas Gerais e Pará.

O Scania G 500 8×4 XT Heavy Tipper é vocacionado para o trabalho fora de estrada, tem PBT técnico de 60 toneladas e motor de 500cv de potência. A nova solução para a mineração permite o aumento de produtividade, da segurança e da velocidade de operação, ainda ganho de eficiência e redução de quebras no árduo trabalho nas minas. Outro diferencial do produto é sair de fábrica com garantia e homologação da Scania.

O principal foco do primeiro caminhão 8×4 teleoperado da história do Brasil é atuar em áreas de risco e descomissionamento de barragens. Depois dos recentes acontecimentos em barragens de mineração, em 2019, se tornou obrigatório no Brasil estes descomissionamentos de barragens, que utilizam o método de alteamento a montante. Esse é o tipo de construção em que os diques de contenção se apoiam sobre o próprio rejeito ou sedimento previamente lançado e depositado (uma em cima da outra, tornando o montante suscetível a infiltrações de água e aumentam a chance de rompimento). Para cumprir a lei, as estruturas perdem a missão de armazenar rejeitos, sendo descaracterizadas e reintegradas ao meio ambiente, numa recuperação das áreas degradadas. Em âmbito nacional, é a Agência Nacional de Mineração (ANM) a responsável pela fiscalização e regulação das atividades de mineração.

O controle remoto do caminhão é feito por uma cadeira de comando (um cockpit que se assemelha a um simulador de direção), com a alta tecnologia da Hexagon equipada com câmeras e sistemas de telemetria para a total condução do veículo a quilômetros de distância. Não há um limite definido de onde a cadeira de comando está até o local do caminhão. É possível, por exemplo, o operador estar 30km longe. No caminhão, diversas outras câmeras e sensores ajudam o operador a fazer curvas, carregamento, descarregamento e demais ordens da direção comum no dia a dia do trabalho na mineração.

“A Fidens trouxe e desenvolveu, em 1997, em conjunto com a Scania, o primeiro caminhão 8×4 da mineração brasileira. Em 2024, exatos 27 anos depois, agregamos a Hexagon a esta parceria e desenvolvemos o primeiro 8×4 teleoperado do Brasil. Acreditamos que este caminhão irá revolucionar os serviços de descomissionamento de barragens, atividade de grande importância na redução de riscos ambientais da mineração. Essa nova tecnologia trará mais produtividade, mais segurança na operação e menor custo”, afirma Thiago Frauches, diretor comercial da Fidens. “Estamos há 22 meses desenvolvendo esta nova solução, e chegou a hora de mostrar ao mercado”.

“Essa solução de teleoperação vai beneficiar toda a comunidade. Eu costumo falar que essa é uma verdadeira iniciativa ESG, pois estamos nos preocupando com a segurança dos operários, com a menor emissão de poluentes e a diminuição no consumo de combustível. Ou seja, uma eficiência operativa. Além disso, estamos protegendo a comunidade próxima às barragens, numa operação muito mais segura e bem mais controlada”, conta Rodrigo Couto, presidente América Latina – Hexagon, divisão de Mineração.

“A Scania acreditou desde o primeiro momento neste projeto. O potencial de negócio do descomissionamento de barragens é enorme. Nos preparamos desde o início para atender da melhor forma a Fidens. A tecnologia da Hexagon é muito eficiente e estamos entregando em conjunto uma solução perfeita para este tipo de operação. O competente apoio da estrutura da Casa Scania Itaipu para suportar a Fidens será essencial”, diz Luciano Piccirillo, novo gerente de Vendas de Soluções Off-Road da Scania Operações Comerciais Brasil. “O G 500 8×4 teleoperado passa a fazer parte do nosso portfólio de produtos para o mercado a partir de agora”, completa.

“O Scania G 500 8×4 XT Heavy Tipper teleoperado oferece a mesma robustez da linha tradicional fora de estrada da marca. O caminhão é igual ao mesmo que sai da linha de produção. O segredo está na interação da arquitetura Scania com os sistemas da Hexagon para a teleoperação. A tecnologia da Hexagon agrega câmeras para o monitoramento do veículo pelo operador, que pode estar a quilômetros de distância. O controle do caminhão é bem simples e transmite ao condutor toda a segurança e informações necessárias para a operação”, salienta Ivanovik Marx, gerente de Engenharia de Aplicações de Oferta de Soluções da Scania Operações Comerciais Brasil. A solução das empresas oferece uma inteligência operacional para que o trabalho tenha o menor impacto possível para as pessoas, com um grande benefício do ponto de vista técnico e comercial para o cliente.

“Estamos oferecendo todo o apoio necessário a esta parceria e prontos para atender todas as necessidades do segmento com este primeiro caminhão teleoperado 8×4. Acreditamos muito no potencial deste mercado aqui na região de Minas Gerais e estamos investindo cada vez mais em estrutura para suportar os clientes. Temos um portfólio completo de serviços para a mineração”, diz Lucas Costa, gerente de Vendas da Casa Scania Itaipu. “Temos uma equipe dedicada para o atendimento ao segmento fora de estrada. Dessa forma, temos ainda mais conhecimento para oferecer a melhor solução ao cliente. Parabéns à Fidens e a Hexagon por esta parceria conosco e a Scania, e que venham outros desafios para surpreendermos o mercado”.

O pioneiro caminhão chega para aumentar a produtividade e a velocidade da operação não-tripulada. Hoje, a tecnologia oferecida no mercado tem capacidade de carga inferior e velocidade menor. “Essa solução no 8×4 diminui o tempo de resposta para o caminhão não perder nenhum sinal de comando, pois cada segundo de demora representa perda de produtividade”, explica Thiago Frauches, da Fidens. “A solução da Scania e da Hexagon tem uma comunicação mais direta e rápida com o sistema de direção do caminhão”.

“Outro ponto de enorme vantagem, foi fazer a parceria diretamente com o fabricante do equipamento, ou seja, com a garantia e a homologação Scania. É um diferencial no mercado o produto sair pronto de fábrica, com os engenheiros fazendo todo o processo de adaptação desde o “nascimento” na linha de produção. É uma ação em conjunto sem precedentes para a mineração no segmento 8×4”, revela o diretor da Fidens. “Já sai tudo integrado e com as corretas especificações”. (Fotos: Scania/Divulgação).