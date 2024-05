RIO lança produtos e plataforma com vídeo-aulas para mecânicos

A RIO – Riosulense S. A., de Rio do Sul – SC, marca global e uma das principais fabricantes de peças automotivas da América Latina, está na AUTOPAR 2024, que está sendo realizada até o dia 11 de maio, no Expotrade Pinhais, na Grande Curitiba, com lançamentos de produtos e a estreia do “Garagem do Expert”, plataforma para auxiliar e apoiar o dia a dia de mecânicos e retificadores, com treinamentos técnicos por meio de videoaulas. (Estande da RIO na AUTOPAR fica na T218).

Ornelio Kleber, CEO da empresa, está empolgado com a participação da empresa na AUTOPAR. “Será uma ótima oportunidade para nos aproximarmos ainda mais dos nossos clientes, especialmente os do Paraná, estado pujante, em ritmo de crescimento acelerado e promissor e, principalmente, uma das regiões mais significativas para o nosso negócio, com participação acima de 10% da nossa receita bruta operacional”, afirma.

Com o slogan, “Se é motor, é RIO” e um portfólio consolidado para atender todas as linhas de motores de mercado, a empresa apresentará na AUTOPAR os primeiros lançamentos do ano, entre eles, bomba de óleo, bomba d’água, eixo de comando e balancins para a linha pesada, todos produzidos com padrão original de montadoras, para atender o mercado de reposição. “Com 78 anos de atuação, queremos atender nossos clientes com um portfólio cada vez mais completo, para que todas as peças da montagem do motor sejam RIO. Por isso, é fundamental marcar presença na AUTOPAR”, reforça Ornelio.

“A RIO é reconhecida pela qualidade de seus produtos. Trabalhamos constantemente para manter a satisfação dos nossos clientes e parceiros, e o mercado tem respondido a isso com uma excelente aceitação dos lançamentos”, diz Ornelio. Atualmente com 900 colaboradores, a RIO fornece 21 famílias de produtos, somando mais de 8 mil itens no portfólio. Entre outros itens em grande ascensão nas vendas, destacam-se bronzinas, eixo de comando, kit de distribuição, parafuso de cabeçote, camisas de cilindro, anel de pistão e válvulas.

Garagem do Expert – Mecânicos e retificadores interessados poderão assistir a videoaulas pela nova plataforma da RIO. Já estão programados os conteúdos sobre motores, cabeçotes, componentes e ferramentas. Além das aulas, os participantes formarão uma comunidade na qual poderão interagir uns com os outros em fóruns, com sistema de gameficação. Ao assistir às aulas e interagir, eles ganharão pontos que poderão ser trocados por materiais digitais ou físicos, como brindes.

Palestras na AUTOPAR – Para apresentar novos produtos e tirar dúvidas de aplicadores e mecânicos, Marcelo Berri, técnico da RIO fará palestras nos dias 8 e 9/5, das 15 às 16 horas, no Auditório Autotec, sobre “Componentes para Motor”. Além disso, destacará as falhas mais comuns na aplicação de uma peça; diferenciais dos produtos da marca, dando também dicas para utilização do catálogo da empresa, na busca de peças sob medida.

Fórmula Truck – Durante a AUTOPAR, o estande da RIO receberá a visita do piloto paranaense Douglas Torres, da Equipe Retibam Racing, que disputa a Fórmula Truck, patrocinado pela empresa desde o início do ano. A RIO fornece camisas de cilindro, produzidas especialmente para o caminhão de corrida, guias de válvula com liga superior e sedes de válvula. Em contrapartida, o slogan da marca, “Se é Motor, é RIO”, está estampado na testeira e na traseira do caminhão.

Redes sociais da RIO:

@rio.expert;

https://www.linkedin.com/company/riosulense/;

https://www.facebook.com/rio.expert;

https://www.youtube.com/@RIOEXPERT.

(Fotos: RIO/Divulgação).