Rigorosos testes de durabilidade e resistência são superados com sucesso

Antes da apresentação oficial da versão aprimorada do Taycan, que será realizado na primavera do hemisfério norte em 2024, o carro esportivo totalmente elétrico está passando por testes finais intensivos. Os modelos de teste da nova geração percorreram cerca de 3,6 milhões de quilômetros de teste em campos de provas, pistas de corrida e estradas públicas ao redor do mundo. E sob as condições mais extremas também: as temperaturas variaram de +53 graus Celsius no Vale da Morte na Califórnia a -41 graus Celsius ao norte do Círculo Ártico finlandês.

Após simulações iniciais por computador e extensas validações em bancadas de teste, o Taycan atualizado está agora passando pelas etapas finais de testes reais em circuitos programados e estradas públicas. “Mais rápido, mais alto, mais longe. Melhoramos o novo Taycan em praticamente todos os recursos em comparação com seu antecessor”, diz o Vice-Presidente da Linha de Modelos, Kevin Giek. “Pelo fato de as mudanças serem tão extensas, o programa de testes é rigoroso e quase comparável ao de um novo modelo”.

Dos 3,6 milhões de quilômetros de teste, 300 mil foram concluídos em condições de clima extremamente frio e 200 mil em locais de temperaturas bem quentes. Na Finlândia, cerca de 350 km ao norte do Círculo Ártico, o carro esportivo elétrico não apenas demonstrou sua dinâmica excepcional de condução na neve e no gelo, mas também convenceu com tempos de carregamento quase reduzidos pela metade em temperaturas mais frias. Em condições de congelamento, o novo Taycan mostrou que pode lidar até mesmo com parâmetros mais desafiadores em lagos congelados e na neve profunda. Igualmente exigentes, mas no extremo oposto da escala de temperatura, estavam os termômetros do Vale da Morte, nos Estados Unidos, onde foram conduzidos testes de resistência em locais quentes. Entre outras funções, a equipe de desenvolvimento da Porsche colocou o sistema de carregamento da bateria e a confiabilidade do sistema de gerenciamento térmico à prova de temperaturas extremas.

“Na Porsche, os carros elétricos devem passar pelo mesmo programa rigoroso de testes que nossos carros esportivos a combustão. Além do desempenho excepcional, um requisito chave é a usabilidade intransigente no dia a dia em todas as condições climáticas”, diz o Chefe de Testes do Taycan, Florian Stahl. “Para o seu lançamento comercial daqui a alguns meses, o novo Taycan terá completado testes extensivos em todo o mundo em um total de 17 países, em temperaturas que variam de -41 a +53 graus Celsius”.