Renegade ultrapassa meio milhão de unidades vendidas

O mês de julho é sempre muito especial para a Jeep®. A marca, que nasceu em 1941, desenvolvia inicialmente veículos para uso militar e se tornou lendária com o passar das décadas, comemorou seu 83º aniversário no último dia 15 de julho. Para completar, celebra também neste mês a conquista de mais um grande feito: 500 mil unidades vendidas do Jeep Renegade no Brasil.

Um dos protagonistas da história da Jeep no país, o Renegade carrega a essência da marca, tanto é que ele é o único com tração 4×4 em seu segmento. Uma referência na categoria, o modelo é dono de um design emblemático e inconfundível, além de um verdadeiro ícone e objeto de desejo dos consumidores, que acumula inúmeros prêmios e títulos desde seu lançamento.

Alcançar a incrível marca de meio milhão de vendas não é para qualquer um e o modelo faz jus ao seu sucesso desde o seu lançamento, tanto é que, considerando os SUVs em produção atualmente, ele é o único a alcançar tal feito. Mais do que isso, também é equipado com o motor turbo flex mais potente da categoria com 185 cv e possui a maior capacidade off-road da sua categoria. Atestando todo o espírito aventureiro da Jeep, modelo ainda oferece 5 anos de garantia.

“Aventura, liberdade, autenticidade e paixão são os pilares da Jeep e o que representa a essência do Renegade. Desde o início da sua comercialização, o modelo conquistou o mercado com todos os seus atributos, garantiu uma performance comercial excelente e chegar agora à marca de 500 mil unidades vendidas é incrível. Tenho total confiança no sucesso do Renegade nos próximos anos e com certeza alcançaremos ainda mais marcos importantes com o modelo”, diz Hugo Domingues, vice-presidente da marca Jeep para a América do Sul.

Tamanho sucesso não é somente em solo brasileiro. O Renegade produzido em Pernambuco é exportado para diversos países da América Latina, como México, Argentina, Peru, Uruguai, Colômbia, Costa Rica, Panamá, Guatemala e Paraguai.

Confira cinco curiosidades sobre o Jeep Renegade:

1 – O nome “Renegade” não é apenas uma palavra legal: ele carrega história e sempre remeteu ao legado da capacidade 4×4 da marca! Como na década de 1970, em que o nome foi usado em uma versão customizada do Jeep CJ5. Além disso, nos anos 1990, batizou também uma série especial do Wrangler;

2 – A versão Trailhawk do Renegade recebe o badge Trail Rated®, equipada com sistema de tração ideal para lidar com situações de condução severas e imprevisíveis. Todos os veículos Jeep 4×4 Trail Rated® foram bem-sucedidos em uma série exaustiva de testes com cinco categorias: tração, manobrabilidade, articulação, distância do solo e submersão;

3 – Segurança é fundamental e o Renegade tem de sobra: são mais de 70 itens disponíveis no veículo, como sete airbags, frenagem automática, comutação automática de faróis, lane keep assist e muito mais;

4 – A carroceria do Renegade possui diversos “easter eggs”, que trazem pequenas surpresas de design escondidas e que fazem referência à história da Jeep, como o desenho da tradicional grade de sete fendas da marca;

5 – Ele é global! O Renegade é vendido em mais de 70 mercados, incluindo países da Europa, América Latina e Ásia Pacífico. (Fotos: Jeep/Divulgação).