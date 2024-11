Renault Kardian foi o maior vencedor do Prêmio Abiauto 2024

Os vencedores do Prêmio Imprensa Automotiva, que elege os melhores veículos do ano na avaliação dos mais importantes jornalistas do Brasil, foram revelados em um evento no último dia 28 de novembro, na sede de uma das mais tradicionais e vencedoras equipes do automobilismo nacional, a Prop Car Racing, em São Paulo.

Em um espaço com diversos carros de competição, a 26ª edição da premiação, promovida pela Abiauto – Associação Brasileira da Imprensa Automotiva, a cerimônia do evento reuniu jornalistas do setor, executivos da indústria automotiva e personalidades do automobilismo, como o ex-piloto de Fórmula 1 Alex Dias Ribeiro, Fábio “Pirú” Sotto Mayor, Luiz Evandro Águia, Darcio dos Santos e Suzane Carvalho, entre outros.

O grande vencedor foi o novo Renault Kardian, que conquistou o prêmio de Melhor SUV nacional e o principal prêmio do evento, o Prêmio Veículo Abiauto “José Roberto Nasser”. Na categoria motocicletas, a Royal Einfeld Super Meteor 650 foi a vencedora, levando o Prêmio Motocicleta Abiauto “Josias Silveira”.

Como é tradição do evento promovido pela Associação, houve três homenagens: ao piloto brasileiro José Carlos Pace, ao Carde – Museu do Carro, Arte, Design e Educação e ao piloto Fábio “Pirú” Sotto Mayor. Um dos mais renomados pilotos da Fórmula 1 dos anos 1970, José Carlos Pace faleceu em 18 de março de 1977 num acidente de avião. Já a homenagem ao Museu Carde, um dos acervos mais importantes do setor automotivo no mundo, recém-inaugurado em Campos do Jordão, resgatou a memória da indústria mundial e principalmente a brasileira. Por fim, ao piloto campeão da Stock Car em 1988 e recordista de velocidade há mais de 30 anos, Fábio Sotto Mayor.

Vencedores do Prêmio Abiauto 2024:

Melhor Nacional (até 13 mkgf) – Peugeot 208;

Melhor Nacional (13 a 16 mkgf) – Honda City;

Melhor Nacional (acima de 16 mkgf) – Citroën C3 You;

Melhor Picape Compacta/Média – Ram Rampage;

Melhor Picape Grande – Ford F-150;

Melhor SUV/Crossover Nacional – Renault Kardian;

Melhor SUV/Crossover Importado – Honda CR-V;

Melhor Veículo Híbrido – BYD King;

Melhor Veículo Elétrico – Kia EV5;

Melhor Esportivo – Ford Mustang;

Motocicleta Abiauto – Royal Einfeld Super Meteror 650;

Veículo Abiauto – Renault Kardian;

Executivo do Ano – Alexandre Baldy – Vice presidente da BYD.

Destaques:

Assessor de Imprensa – Pamela Paiffer;

Assessor de Imprensa – Ricardo Ghigonetto.

Os eleitores do Prêmio Abiauto representam jornais, revistas, tevês, sites e rádios de praticamente todos os estados da União, atingindo mais de 150 milhões de cidadãos interessados em veículos em seus mais variados temas, lançamentos de novos modelos, manutenção de veículos, indústria, negócios, tecnologia, esporte, memória etc.

Nos 26 anos de realização do Prêmio, a Abiauto sempre prezou pelo compromisso com a credibilidade dos jornalistas eleitores, que são especializados na indústria automotiva e apresentam vasto conhecimento técnico e de mercado para fundamentar seus votos. Um dos itens do regulamento do Prêmio exige a condução do veículo para que possa ser objeto de eleição. Se o jornalista não tiver feito avaliação do veículo, ele não pode ser votado.

Essa marca não apenas destaca a longevidade da Associação, mas também é uma oportunidade para refletir sobre as realizações, desafios superados e objetivos alcançados ao longo do tempo. (Fotos: Abiauto/Divulgação).