Renault Barigüi Parque, primeira concessionária sustentável da marca

Após três anos de sucesso do Prêmio ESG Renault e mais de 10 mil iniciativas ESG implementadas pela Rede de Concessionárias da marca em todo o país, a Renault dá um passo além na governança dos temas ESG com o lançamento do Selo ESG Renault, programa que certifica as concessionárias que atendem aos requisitos socioambientais da marca nos eixos de meio ambiente, impacto social e governança corporativa, alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS).

A Renault Barigüi Parque, localizada em Curitiba (PR), é a primeira concessionária sustentável da marca no país. A loja utiliza energia limpa e renovável em suas operações, é aterro zero, ou seja, cerca de 15 toneladas de resíduos gerados por ano são destinados de forma ambientalmente adequada, além de ser carbono neutro. No aspecto social se destaca o incentivo aos projetos sociais de geração de renda, com a compra e comercialização de produtos da Associação Borda Viva e Supera, projetos apoiados pelo Instituto Renault além das iniciativas do Instituto Barigüi.

A governança dos temas ESG na concessionária é garantida por meio da implementação do Código de Ética, treinamento anticorrupção, compromisso público com os princípios ESG e ações de diversidade & inclusão, como o Programa de Aprendizes e a inclusão de mulheres, que hoje já representam 30% do efetivo da loja.

As práticas da concessionária foram auditadas pelo Instituto da Qualidade Automotiva (IQA), organismo de certificação sem fins lucrativos especializado no setor automotivo, criado e dirigido pela Anfavea, Sindipeças e outras entidades do setor.

“A última edição do Prêmio ESG nos mostrou que atingimos um excelente nível de maturidade, com 100% dos grupos de concessionárias de todo o país participando. Este foi o sinal de que estávamos prontos para avançar. O Selo ESG Renault é uma ferramenta que levará a nossa Rede a ter cada vez mais práticas consistentes e capazes de trazer mais eficiência para o negócio e impacto positivo socioambiental”, destaca Gustavo Ogawa, diretor de Vendas e Rede na Renault do Brasil.

“Receber o Selo ESG Renault é o reconhecimento de um trabalho que o Grupo Renault Barigüi iniciou há muito tempo. Tudo começou quando constatamos a necessidade de um tratamento adequado dos resíduos gerados nas nossas unidades e este tema ainda era incipiente no nosso ramo de atividade. Isso nos levou a criar uma cultura interna onde desenvolvemos um trabalho de conscientização e engajamento de todos os nossos colaboradores. Com a evolução deste tema, constatamos que poderíamos ampliar o escopo e assumir novas responsabilidades perante a sociedade, principalmente envolvendo a questão da Responsabilidade Social. Com esta visão foi criado o Instituto Barigüi, voltado para a formação profissional de jovens em situação de vulnerabilidade social. Assim, todos os recursos gerados com a venda de recicláveis e sucata nas nossas unidades, se transformaram em insumos e cursos profissionalizantes para este público. Além disso, temos a parceria com o Instituto Renault que oportunizou novos negócios com os produtos da Borda Viva e ampliou a visibilidade do nosso trabalho junto à população em geral. Hoje, os temas tratados pelo ESG estão culturalmente enraizados em nossos colaboradores e na visão do grupo”, destaca Sauer Salum Filho, vice-presidente do Grupo Barigüi.

“Reconhecer a primeira concessionária sustentável do Brasil nos mostra que estamos no caminho certo ao envolver a nossa Rede de Concessionárias em nossa estratégia de sustentabilidade socioambiental. Parabéns a todo o time da Renault Barigüi Parque pela conquista do Selo ESG Renault Ouro”, afirma Graziela Pontes, coordenadora de Sustentabilidade na Renault do Brasil.

A entrega do Selo ESG Renault Ouro aconteceu em evento realizado em Curitiba, com a presença de Sauer Salum Filho, vice-presidente do Grupo Barigüi, além de Alexandre Xavier Lourenço Martins, superintendente do IQA, Thiago Cizeski, executivo na Carbon Free, Agner Correa, consultora associada da Go4, Mauricio Correa, diretor Técnico e Comercial na Performa Serviços Ambientais e executivos da Renault do Brasil.

Selo ESG Renault: um passo além na governança corporativa

Os conceitos ESG fazem parte da estratégia de negócios da Renault do Brasil e da estratégia de sustentabilidade do Renault Group, por isso, em 2021 foi lançado o Prêmio ESG Renault, com o objetivo de estimular e reconhecer a implementação de práticas ESG pela Rede de Concessionárias em todo o Brasil.

No primeiro ano do prêmio, 22 grupos de concessionários participaram com um total de 227 iniciativas implementadas. No ano seguinte, a taxa de participação aumentou 57% e as iniciativas aumentaram em cinco vezes, chegando a 1.152 projetos voltados ao meio ambiente, impacto social e governança corporativa.

A terceira edição do Prêmio, em 2023, evidenciou o nível de maturidade da Rede Renault aos temas ESG com o atingimento de 100% de participação dos grupos e 9.400 iniciativas implementadas.

Como resultado, no eixo ambiental, atualmente 40% dos grupos possuem energia limpa e renovável em suas lojas, por meio de painéis fotovoltaicos, usina de biomassa, mercado livre de energia, entre outros, 13 Grupos já implantaram a captação de água da chuva em suas operações e diversas lojas já estudam ações para compensação ou neutralização de carbono.

As concessionárias podem se habilitar para a certificação do Selo ESG Renault em três graduações: bronze, prata e ouro; que são obtidas por meio do atingimento de pontos a partir de critérios internos definidos pela marca, em alinhamento à estratégia socioambiental da Renault do Brasil. (Fotos: Renault/Divulgação).

