Ram vai inaugurar a “Ram House” em Florianópolis

Não é novidade que a Ram está vivendo o seu melhor momento no Brasil. Depois de encerrar o ano passado com desempenho histórico no mercado brasileiro, a marca do poder inigualável celebra mais um importante marco em sua trajetória: a expressiva expansão de sua rede de concessionárias em 2023, passando de 60 em 2022 para 123 no ano seguinte, um crescimento de 105%. Ou seja, o carneiro montanhês mais do que dobrou a sua presença no país. Além disso, 2023 também foi marcado pelo lançamento da primeira Ram House, uma loja conceito que representa todo o posicionamento premium da marca e que tem como propósito fazer a ligação entre as origens da Ram e o momento atual, com uma roupagem moderna, mas sem deixar de lado a força dos ambientes rurais e fazendas norte-americanas.

Atualmente, existem três Ram House no Brasil, localizadas em Alphaville (Barueri – SP); na Avenida Europa em São Paulo capital, ponto de destaque quando o assunto são veículos exclusivos; e Goiânia – GO. No entanto, não para por aí. A marca já se prepara para inaugurar a quarta unidade ainda neste semestre e, desta vez, a cidade escolhida fica na Região Sul do país, mais especificamente na cidade de Florianópolis – SC.

Nissan inicia campanha “Outlet Nissan” no Brasil

A Nissan reuniu as melhores ofertas de veículos existentes em suas concessionárias pelo Brasil em uma campanha especial, o “Outlet Nissan”, que começou na segunda-feira (15/01) e vai até o dia 6 de fevereiro. Serão cerca de 2.000 unidades de Kicks, Frontier, Versa e Sentra com descontos diferenciados e pronta entrega – somente o 100% elétrico LEAF não está incluso na ação. Para facilitar a busca dos clientes pelos modelos com valores especiais, a campanha conta com um site específico (www.nissan.com.br/outlet), que inclui todas as informações e preços promocionais.

A picape Nissan Frontier, por exemplo, poderá ser encontrada com desconto de até R$ 58 mil, enquanto o Nissan Kicks conta com até R$ 20 mil de abatimento. Os sedãs Sentra e Versa têm unidades com valores menores em até R$ 27 mil e R$ 21mil, respectivamente. Os modelos que participam da campanha são das linhas 2023 e 2024.

As concessionárias participantes irão publicar as ofertas no site e os clientes poderão simular o financiamento, reservar o carro e também solicitar o contato da concessionária na qual o veículo está.

Encontro de Fuscas no São Bernardo Plaza Shopping

Em comemoração ao Dia Nacional do Fusca, que acontece em 20 de janeiro, o São Bernardo Plaza Shopping sedia a décima edição do tradicional Encontro de Fuscas em parceria com o Fusca Clube do Brasil. No dia 21 de janeiro, das 8 às 14 horas, colecionadores e amantes de carros poderão se reunir no espaço para conversar e admirar diferentes modelos do automóvel. Além de reunir centenas de exemplares de Fuscas, Kombis, carros antigos e seus apaixonados, também serão comercializados itens como peças e acessórios antigo, adesivos, artesanato e camisetas que seguem o tema do evento. Outra atração especial localizada no empreendimento é o Horácio, um Fusca 1974 na cor Verde Hippie. Carinhosamente apelidado de Horácio por sua cor e em homenagem ao simpático filhote de dinossauro criado pelo Maurício de Sousa, o modelo foi autografado pelo cartunista, tornando-o único. O carro pertence a Ervin Moretti, organizador do evento, desde 2005.

O shopping promove também uma ação social em conjunto com o Fundo Social de Solidariedade do Município. A entrada no evento é gratuita, mas os participantes que levarem 2kg de alimentos não perecíveis para doação terão isenção no estacionamento até às 14h e poderão concorrer a brindes na Roleta Premiada. Os alimentos arrecadados serão destinados a dezenas de famílias em situação de vulnerabilidade social assistidas pelas instituições atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade. O evento acontece em local aberto, no estacionamento do São Bernardo Plaza Shopping.

BYD agora é parceira oficial da UEFA EURO 2024

O patrocínio da BYD está alinhado com o objetivo da UEFA de organizar um torneio mais sustentável, reunindo a emoção do futebol com o compromisso com a responsabilidade ambiental. É um propósito também partilhado pela BYD, a marca líder na fabricação de veículos elétricos e tecnologias de ponta, para tornar a transição para a mobilidade elétrica mais acessível e viável para os consumidores, ao mesmo tempo que proporciona uma experiência premium e única. Como parceira do UEFA EURO 2024™, a BYD irá interagir com um grande público, usando este evento de prestígio para destacar a sua paixão pela excelência, o avanço focado em melhoria contínua e os méritos da competição para inspirar um desempenho ainda maior. Tudo isso alinhando a dedicação da BYD pela preservação do meio ambiente e o compromisso de enfrentar e combater o avanço das mudanças climáticas por meio de inovações sustentáveis.

O UEFA EURO 2024™ vai ser realizada em dez estádios na Alemanha com capacidade para receber competições globais, entre 14 de junho e 14 de julho de 2024. Como parceira oficial e parceira oficial de E-Mobilidade do UEFA EURO 2024™, a BYD manterá a sustentabilidade no centro desta ação de patrocínio, disponibilizando uma gama diversificada de veículos de energia limpa.