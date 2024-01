Ram encerra 2023 com resultado histórico no mercado brasileiro

O ano de 2023 vai ficar na história da marca do carneiro montanhês. A Ram finalizou o ano passado com inúmeros motivos para comemorar. Somando os doze meses do ano, a marca atingiu aproximadamente 17 mil unidades comercializadas, o melhor ano da sua história no Brasil, um aumento de 236% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Também obteve o melhor dezembro já registrado, com impressionantes 3.107 emplacamentos. Além disso, garantiu a liderança entre as marcas premium no Brasil e a Nova Rampage se consolidou no Top 5 entre as picapes compactas e médias mais vendidas no país durante o ano.

“O ano passado se tornou um marco histórico para a Ram. Crescemos o nosso portifólio, a nossa rede de concessionárias, o volume de vendas e, consequentemente, o número de apaixonados pelo carneiro. Sem dúvida, 2023 foi o melhor ano da história da marca no país. Estamos confiantes de que 2024 seguirá essa trajetória de sucesso, à medida que continuamos a inovar e fortalecer nossa presença no mercado”, destaca Juliano Machado, Vice-presidente da Marca Ram para a América do Sul.

Quando o assunto é o mercado premium, entre todos os seus segmentos, a Ram assumiu a liderança entre as marcas, com 26,5% de participação nesta fatia de mercado exclusiva em 2023. E não é para menos, já que apenas em dezembro a marca garantiu 36,2% de share deste segmento. Além disso, a marca garantiu duas posições entre os veículos premium mais vendidos do país no mês, com a Nova Rampage em 1º lugar com seus 2.491 emplacamentos e a Classic em 9º, com 203 emplacamentos.

Destaque do ano entre os clientes e imprensa especializada, a Rampage segue sua incrível trajetória. No total, foram vendidas 8.638 unidades do novo modelo em 2023, o que fez com que a picape ficasse em 4º lugar entre as picapes compactas e médias mais vendidas do país em 2023 (embora tenha iniciado seu emplacamento em setembro).

Também é importante destacar que a Ram ampliou sua coleção de troféus. Em 2023, a marca conquistou dezesseis prêmios, sendo onze deles atribuídos à Nova Rampage e cinco aos modelos importados. Paralelamente às conquistas, a marca expandiu sua presença no mercado, elevando o número de pontos de venda de 61 no final de 2022 para 123 e inaugurando três lojas-conceito, as Ram House. Essas lojas emblemáticas refletem o posicionamento premium da marca do poder inigualável e, com planos para inaugurar a quarta unidade em 2024, evidenciam o compromisso da marca em continuar crescendo e consolidando sua presença no mercado brasileiro.

E não para por aí. A Nova Rampage não bateu só recordes de vendas e prêmios em 2023, a picape desenvolvida e fabricada no Brasil conquistou um feito inédito no setor ao rodar ininterruptamente por 24 horas no Circuito Panamericano, pista de testes da Pirelli, no interior de São Paulo. Durante o evento, foi apresentado o Ram Society, um programa de benefícios exclusivo que proporcionará experiências personalizadas para seus membros, com ações para levar os proprietários de uma Ram para o patamar da mais alta excelência.

“Os números da Ram em 2023 são impressionantes. A força das picapes importadas, somada ao sucesso da Nova Rampage trouxeram a Ram marcos inéditos tanto no acumulado do ano, quanto em dezembro. Esses feitos notáveis evidenciam o êxito de nossa estratégia e o fruto do trabalho em conjunto com nossa dedicada rede de concessionárias.”, afirma Herlander Zola, vice-presidente sênior de Operações Comerciais da Stellantis no Brasil e de Veículos Comerciais Leves (LCV) para América do Sul.