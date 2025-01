Quanto tempo dura uma bateria de carro?

A bateria é o coração do sistema elétrico de um carro, fornece energia para dar partida no motor e componentes alimentares essenciais, como luzes, rádio e ar-condicionado. Com o tempo, sua eficiência diminui, podendo causar falhas inesperadas.

A duração da bateria de um carro varia conforme a qualidade do produto e os cuidados com sua manutenção e saber o momento certo de trocá-la é essencial para evitar transtornos.

Em média, baterias de carros a combustão duram cerca de 3 a 5 anos, enquanto as de carros elétricos podem durar de 8 a 20 anos, dependendo da tecnologia e do uso.

O que descarrega a bateria do carro?

Temperatura : climas muito quentes ou frios podem prejudicar os componentes internos da bateria;

: climas muito quentes ou frios podem prejudicar os componentes internos da bateria; Uso excessivo : utilizar dispositivos elétricos, como ar-condicionado e faróis, com o motor desligado pode acelerar o desgaste;

: utilizar dispositivos elétricos, como ar-condicionado e faróis, com o motor desligado pode acelerar o desgaste; Falta de uso : deixar o carro parado por muito tempo pode causar descarga completa ou sulfatação, reduzindo a capacidade da bateria;

: deixar o carro parado por muito tempo pode causar descarga completa ou sulfatação, reduzindo a capacidade da bateria; Conservação: manter os terminais limpos e evitar acúmulo de sujeira melhora o desempenho e prolonga a vida da bateria.

Se a bateria do carro estiver descarregada, você pode tentar as duas alternativas:

Usar um carregador de bateria;

Fazer a “chupeta” com outro veículo, utilizando cabos próprios;

Se esses métodos não resolverem, então, é hora de substituí-la.

Como verificar a bateria do carro?

