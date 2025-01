BMW Group Brasil teve seu melhor resultado de vendas da história em 2024

A abordagem de Abertura Tecnológica do BMW Group é ideal para uma transição gradual para a eletromobilidade e oferece aos clientes a possibilidade de escolher entre propulsores Elétrico a Bateria, Híbrido Plug-in ou de Combustão (com variações de gasolina, diesel ou flex-fuel de acordo com as demandas do mercado), atendendo às suas necessidades individuais de mobilidade. O BMW Group América Latina vendeu 49.023 carros na região, aumentando as vendas e alcançando a liderança em participação de mercado premium, com 38,7% do total do mercado premium. A marca BMW entregou 42.682 unidades (+3,4% em comparação com 2023) para uma participação de mercado premium de 33,7% (+0,3 em comparação com o ano anterior).

A MINI teve um ano de transição durante 2024, com uma nova família MINI chegando no último trimestre, alcançando 6.341 unidades (-12,5% em comparação a 2023) e uma participação de mercado premium regional de 5%. O novo MINI Cooper, MINI Countryman e MINI Aceman, apresentando 3 variantes com motor de combustão interna e 2 variantes totalmente elétricas, estão agora disponíveis em todos os mercados e espera-se que impulsionem as vendas da marca a partir de janeiro de 2025.

O ano de 2024 marcou um recorde de vendas para Veículos Elétricos a Bateria da BMW na América Latina, com 3.373 unidades vendidas, alcançando um aumento de 20% na participação de mercado premium de BEV em comparação com 2023. Os Veículos Elétricos a Bateria da MINI alcançaram 1.058 unidades vendidas (+7% em comparação com 2023).

Outro marco importante foi a entrega do 80.000º carregador para um cliente na América Latina. O carregamento residencial ou em locais de trabalho tem sido um facilitador essencial para a eletromobilidade, permitindo que os clientes iniciem o dia com seus veículos totalmente carregados, o que resolve as necessidades de carregamento para a maioria dos motoristas em áreas urbanas e suburbanas. O BMW Group América Latina também continuou a expandir a infraestrutura de carregamento público por meio de parcerias estratégicas.

Os clientes latino-americanos demonstraram preferência pelos modelos BMW X1, BMW Série 3 e BMW X3, que representaram mais de 45% do total de entregas automotivas do grupo na região.

“A nossa abordagem de abertura tecnológica permite que os clientes escolham a opção de propulsão ideal, considerando suas necessidades e preferências de mobilidade individuais. Diversos novos modelos BMW e a família MINI completamente renovada trouxeram tecnologia e design de ponta aos nossos mercados. Esses resultados bem-sucedidos só foram possíveis graças às equipes de alto desempenho e totalmente comprometidas em nossas concessionárias, importadores, fábricas e escritórios nacionais de vendas, que se esforçaram para superar as expectativas dos clientes, mesmo em um ano desafiador para a indústria automotiva”, disse Reiner Braun, CEO e Presidente do BMW Group América Latina.

BMW M alcança vendas recordes em 2024 na América Latina

Em sintonia com o desempenho global de vendas da BMW M, a região América Latina provou mais uma vez que os veículos BMW M são ideais para as espetaculares estradas e pistas de corrida de nossos países. Com 5.242 veículos M e M Performance entregues na região, representando um aumento de 2% em relação ao ano anterior, a BMW M encerrou a corrida de vendas anual com uma vitória marcante.

Esse desempenho foi impulsionado pelo lançamento do novo e espetacular BMW M5 em 2024 em alguns países da América Latina, bem como pelas atualizações do BMW M2, BMW M4 e a estreia dos novos M135i xDrive e M235i xDrive.

Resultados excepcionais para modelos de alto luxo da BMW na região

Os modelos de alto luxo da BMW, que incluem o BMW Série 7, BMW i7, BMW X7 e BMW XM, alcançaram o melhor resultado histórico na região, com 947 veículos vendidos, um aumento de 1% em comparação com 2023. A abertura tecnológica também está presente nesse segmento, com o totalmente elétrico BMW i7, versões híbridas plug-in do BMW Série 7 e o impressionante BMW XM, que combina o motor BMW M TwinPower Turbo V8 com um motor elétrico, entregando uma potência combinada de 635 cv.

BMW bate recorde histórico e Brasil lidera mercado na América Latina

A marca BMW liderou as vendas no segmento premium no Brasil pelo sexto ano consecutivo. O Brasil agora é o maior mercado regional da marca bávara, com 16.194 unidades comercializadas (+7,2% em relação ao ano anterior) e uma participação no segmento premium de 40,4%, a maior entre todos os mercados globais da BMW. O número é um recorde para a marca no país, que completará 30 anos de operação em 2025. O BMW X1 e o BMW Série 3 foram os carros premium mais vendidos no Brasil em 2024. Os modelos emplacaram, respectivamente, 4.843 e 4.642 unidades. Além disso, o BMW X1 se tornou o modelo mais vendido do país, entre todos os modelos premium. O Série 3 é o segundo modelo mais vendido, destacando o domínio da BMW em vendas do segmento premium. Somadas, BMW e MINI representam 44,1% de market share do segmento premium. As vendas da MINI no Brasil totalizaram 1.539 unidades (-2,2% em relação ao ano anterior), representando 3,8% do mercado premium.

Os modelos da linha M e M Performance obtiveram um crescimento ainda mais surpreendente! Emplacaram 1.538 unidades, representando 50% de aumento em relação a 2023. É a melhor performance comercial de veículos da linha M no país desde o início da operação da BMW no Brasil, em 1995. As edições especiais e exclusivas do M3 CS e M4 CS foram um sucesso, apoiando a excelente performance de vendas. O segmento alto luxo, com BMW i7 e X7 M60, também obteve um excelente resultado, com 197 unidades emplacadas em 2024.

Além de recordes em veículos novos, BMW Group também atingiu o melhor resultado em vendas da história de seminovos, dentro do programa BMW Premium Selection / MINI Next (4.288 unidades comercializadas na rede de concessionárias; +14% em relação a 2023).

A abertura tecnológica no Brasil se destaca ainda mais, após o início de produção do BMW X5 PHEV em novembro de 2024 na planta Araquari (SC), o primeiro híbrido plug-in produzido no Brasil. A fábrica catarinense é a única na rede global de produção do BMW Group a fabricar modelos com motores a gasolina, híbridos plug-in e flex fuel, permitindo que os clientes escolham os modelos de acordo com as suas necessidades e preferências de mobilidade individuais. Os modelos elétricos, importados, reforçam o portfólio de produtos mais completo do segmento premium.

BMW México comemora 30 anos como líder do mercado premium

O BMW México celebrou seu 30º aniversário mantendo sua posição de liderança no mercado premium. O México também é o maior mercado para a marca MINI na região. As vendas da BMW no país permaneceram sólidas, com 14.072 unidades entregues (+0,6% em relação a 2023), alcançando 27,4% do mercado premium. A MINI registrou 3.263 unidades vendidas (-12% em relação ao ano anterior), com uma participação de mercado de 6,4%.

Mercados importadores impulsionam vendas regionais de BEV

Um total de 1.612 veículos totalmente elétricos BMW foram a escolha preferida dos clientes premium nos mercados importadores, representando um aumento de 62% em relação ao ano anterior. O total de registros nos mercados importadores alcançou 11.239 veículos BMW (-0,2% em relação a 2023), com uma participação de mercado de 36%, e 1.388 veículos MINI (-24,6%), com uma participação de 4,4%.

Argentina cresce com foco em Abertura Tecnológica

A Argentina vendeu 1.177 unidades BMW (+29,2% em relação a 2023), com uma participação de 28,8% no mercado premium. Foram registradas 151 unidades MINI (+17,1% em relação a 2024), atingindo 3,7% do mercado premium. O país também celebrou a abertura da primeira concessionária com o novo padrão Retail Next e lançou 14 novos modelos, incluindo o BMW iX2, o primeiro veículo totalmente elétrico lançado localmente. Os clientes argentinos também estão aproveitando conectividade aprimorada e funcionalidades estendidas graças ao lançamento do BMW ConnectedDrive e MINI Connected.

BMW Serviços Financeiros oferece soluções de ponta para a região

A estratégia do BMW Group Serviços Financeiros impulsionou os resultados de vendas impressionantes do Grupo nos principais mercados regionais: México, Brasil, Colômbia, Chile, Peru e Costa Rica. As opções de financiamento são oferecidas a concessionárias, importadores e clientes. No México, 4 em cada 10 carros e motocicletas foram vendidos através da Serviços Financeiros em 2024, alcançando mais de 30.000 unidades financiadas. Um em cada 2 veículos MINI totalmente elétricos foi financiado pela Serviços Financeiros durante 2024, provando que o suporte financeiro é um aspecto chave da transição para a eletromobilidade. A Serviços Financeiros conta com soluções aprimoradas de digitalização para oferecer processos rápidos e precisos a clientes, concessionárias e importadores. Uma das principais vantagens das ferramentas digitais é a consolidação de vendas por meio dos recursos do sistema de cotações. No Brasil, 4 em cada 10 carros novos e 5 em cada 10 motocicletas novas foram vendidos através da SF em 2024, alcançando mais de 20.000 novas unidades financiadas. Um em cada 2 veículos totalmente elétricos novos foram financiados pela SF durante 2024. (Foto: BMW Group/Divulgação).