Programa de Estágio 2024 da Pirelli abre inscrições

Um dos maiores e mais tradicionais processos de recrutamento de novos profissionais da indústria automotiva está de volta. O Programa de Estágio Pirelli 2024.2 está com inscrições abertas para oito unidades de trabalho da empresa, sendo sete no estado de São Paulo e uma na Bahia, totalizando 28 vagas. Com o mote #EntreNoMovimento, as inscrições estarão abertas de 4 de abril a 5 de maio e os interessados em participar do processo devem fazer a inscrição pelo site oficial: https://estagiopirelli.com.br.

São Paulo, São Bernardo, Campinas, Barueri, Cabreúva e Feira de Santana (BA) são as unidades que receberão os novos profissionais, a partir de 15 de julho.

As vagas serão para as áreas de Engenharia (Mecânica, de Produção, Automação e Controle, Elétrica, Química e Outras); Financeiro, Contabilidade, Economia e Controladoria; Jurídico; Marketing, Comercial, Vendas e Negócios; RH, Comunicação, Diversidade e Responsabilidade Social; HSE (Saúde, Segurança e Meio Ambiente); Secretariado/Administração/Backoffice/Facilities; Supply Chain, Logística, Compras e Suprimentos; e TI (Infraestrutura, Desenvolvimento e Sistemas).

Com mais de quatro décadas sendo a principal porta de entrada para a empresa, o Programa de Estágio da Pirelli proporciona aos novos colaboradores uma base sólida para enfrentarem o competitivo mercado de trabalho. Não raros são os casos em que estagiários se mantenham nos quadros da empresa e, no futuro, venham ocupar cargos de liderança e diretoria.

“Um Programa de Estágio como o da Pirelli, com mais de 40 anos de existência, não só reflete a tradição da empresa, mas evidencia seu compromisso contínuo com o desenvolvimento de novos talentos e a evolução do próprio negócio. Essa longevidade também ajuda a criar uma ponte entre gerações, permitindo a transferência de conhecimento e a manutenção dos valores essenciais da empresa no futuro”, explica Giusepe Giorgi, diretor de RH da Pirelli para América Latina.

Necessário ressaltar que após a inscrição, o candidato fará teste em plataformas de inteligência artificial, participando também de bate-papos online com o RH e gestores.

Programa de Estágio Pirelli 2024.2:

Período para inscrições: de 4 de abril até 5 de maio;

Inscrições e mais informações: https://estagiopirelli.com.br;

Número de vagas: 28;

Início do trabalho: 15 de julho;

Carga horária: 6 horas por dia;

Bolsa Auxílio: Nível Técnico: Ensino técnico entre R$ 756,00 e R$ 1.198,26; Ensino Superior/ Bacharelado, Tecnólogo e Licenciatura: de R$ 1.189,44 a 1.869,84;

Benefícios: seguro de vida, assistência médica (não extensivo à dependentes), cesta de Natal, Gympass, Programa Plenamente (apoio à saúde mental), cesta de Natal, desconto de 30% em pneus, recesso (15 dias a cada 6 meses), vale refeição ou restaurante no local (varia de acordo com a localidade), auxílio transporte e/ou fretado (varia de acordo com a localidade), Programa Sempre Bem (para pessoas portadoras de doenças crônicas), PitStop de descontos (série de descontos em lojas físicas e virtuais dos mais diversos segmentos. É possível aproveitar descontos em cursos, restaurantes, viagens, entre outros benefícios). (Foto: Pirelli/Divulgação).