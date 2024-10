Porsche inicia pré-vendas do novo 911 Carrera no Brasil

O novo Porsche 911 Carrera já pode ser reservado por clientes brasileiros em toda a rede autorizada de Porsche Centers do país. O icônico modelo esportivo da marca será oferecido inicialmente em duas versões: 911 Carrera Coupé e 911 Carrera Cabriolet. Os novos esportivos da casa de Stuttgart apresentam um design reformulado, melhor aerodinâmica, interior renovado, equipamento padrão aprimorado e conectividade expandida.

O novo 911 Carrera tem preço público sugerido de R$ 868.000,00. Já a versão Cabriolet tem preço público sugerido de R$ 920.000. As entregas das primeiras unidades estão previstas para o primeiro trimestre de 2025. A data de início da abertura das pré-vendas das novas versões 911 Carrera GTS será informada futuramente.

Alimentado por um motor boxer biturbo de 3,0 litros levemente atualizado e mais potente que seu antecessor, o novo 911 Carrera adota os turbocompressores que eram utilizados anteriormente nos modelos GTS e o intercooler dos modelos Turbo, que fica diretamente sob a grade da tampa traseira, acima do motor. Com essas modificações, a Porsche consegue simultaneamente uma redução nas emissões e um aumento de potência para 290 kW (394 cv), junto com um torque máximo de 450 Nm.

Essa versão também ganhou freios maiores, com 350 mm de diâmetro (20 mm maiores que o anterior) por 34 mm de espessura (2 mm maiores) e 6 pistões (2 pistões adicionais) na frente. Atrás, os novos discos também possuem 350 mm (28 mm maiores) por 28 mm, mas com 4 pistões. O novo 911 Carrera Coupé vai de 0 a 100 km/h em 4,1 segundos (3,9 segundos com o pacote Sport Chrono, item de série para o mercado brasileiro) e atinge uma velocidade máxima de 294 km/h. Em comparação com seu antecessor, isso representa uma melhoria de 0,1 segundo e 1 km/h, respectivamente.

Alterações no design do 911

O Porsche 911 é um clássico que por oito gerações – até agora – foi consistente e extensivamente desenvolvido. Cada geração exibe um design que é uma interpretação contemporânea das características principais clássicas do 911. Comprometido com a tradição e, ao mesmo tempo, permanecendo um carro esportivo emocionante de seu tempo, o 911 é conhecido por adicionar toques inovadores ao seu portfólio estilístico a cada geração.

O objetivo de melhorar continuamente a dinâmica de direção está na vanguarda de todas as inovações. O novo Porsche 911 adota esse princípio com uma série de medidas que melhoram suas propriedades aerodinâmicas e acomodam os requisitos adicionais de resfriamento dos sistemas de propulsão fundamentalmente renovados. Ao mesmo tempo, a Porsche conseguiu tornar seu visual ainda mais distinto. Características específicas na frente e na traseira enfatizam a largura e a estatura do carro esportivo. Isso dá ao 911 uma aparência ainda mais elegante, marcante e imponente na estrada.

A Porsche integra todas as funções de iluminação frontal nos faróis característicos do 911. Essa funcionalidade aprimorada dos faróis torna possível dispensar luzes auxiliares na parte frontal redesenhada. Isso permite um design mais limpo e seções de entrada de ar dianteiras maiores para arrefecer os motores substancialmente remodelados. A nova posição do suporte da placa cria espaço para sensores de assistência adicionais, que ficam ocultos atrás de uma superfície de alto brilho abaixo da placa. A Porsche também está diferenciando as variantes do modelo 911 de forma mais distinta: cada uma tem sua própria seção frontal exclusiva, tornando-a inconfundível. Exemplo: o 911 Carrera herdou as entradas de ar de resfriamento horizontais características de seu antecessor.

Já a parte traseira do novo 911 tem um design claro e progressivo. Aqui, também, o foco está na otimização aerodinâmica. A Porsche integrou uma unidade de luz recém-projetada com arco de luz LED integrado na parte traseira. A linha de luz elegante e perfeitamente emoldurada se estende de flanco a flanco. As letras “PORSCHE” em relevo e visualmente integradas formam um contraste atraente. Na parte superior da traseira, a Porsche reduziu o número de grelhas de ar de resfriamento na tampa traseira de nove para cinco por lado e também integrou duas entradas de ar adicionais.

A placa foi movida para cima e a saia traseira exibe uma estrutura clara. A Porsche também integrou uma saída de ar para o sistema de resfriamento de ar de admissão. Os tubos de escape do 911 Carrera também têm um design exclusivo. Opcionalmente, o cliente pode especificar um sistema de escapamento esportivo com tubos de escape ovais em preto ou prata.

Com faróis LED HD-Matrix pela primeira vez

Com o redesenho dos faróis do 911, a Porsche combinou uma gama de iluminação atualizada com um novo design. Os faróis LED Matrix agora vêm como padrão. Eles dividem a área do farol alto em 11 segmentos, que são esmaecidos ou apagados dependendo da situação, com suporte de dados de câmera e navegação. O resultado é um farol alto sem ofuscamento. Os faróis apresentam módulos de luz moldados tridimensionais e as luzes diurnas de quatro pontos da Porsche.

Os faróis LED HD-Matrix estão disponíveis como opção pela primeira vez no 911. Com mais de 32.000 pixels por farol, este sistema de iluminação gera uma imagem de luz digital de alta resolução que cobre toda a faixa do farol alto, bem como a área principal do farol baixo. Cada pixel individual pode ser ativado, desativado ou escurecido em 1.024 etapas. Isso cria um campo de luz homogêneo que se adapta à respectiva situação de direção na velocidade da luz. Esta tecnologia introduz muitas novas funções adaptativas ao 911. Os faróis LED Matrix HD oferecem, por exemplo, iluminação de faixa, obras na estrada e iluminação de faixa estreita, luz de marcação e um farol alto dedicado para rodovias. Modos de luz especiais para dirigir na chuva ou neblina, em cruzamentos, ao fazer curvas ou em curvas também estão presentes na gama de funções.

Dimensões e estilos de carroceria Coupé e Cabriolet

O 911 sempre foi sinônimo de variedade. É por isso que a Porsche está oferecendo o 911 Carrera nas variantes de carroceria Coupé e Cabriolet. A Porsche oferece quatro variantes de cores sólidas para a capota flexível, e uma opção adiciona na cor preta com listras cinza que se estendem longitudinalmente – incluindo o capô e a tampa do compartimento de bagagem. A distância entre eixos das duas variantes de carroceria é de 2.450 mm e a largura é de 1.852 mm (excluindo espelhos). O comprimento do 911 Carrera é de 4.542 mm.

Tão individual quanto um Porsche

A seleção de um Porsche 911 é sempre uma escolha pessoal. Portanto, a Porsche tradicionalmente oferece uma ampla gama de opções avançadas de personalização. Variantes de cores adicionais estão disponíveis, como de costume da Porsche, nos programas modulares Paint to Sample e Paint to Sample+, bem como no programa de solicitação especial Porsche Exclusive Manufaktur. Algumas dessas opções agora podem ser selecionadas diretamente no configurador online por meio do ícone de personalização.

Todos os Porsche 911 são construídos em uma linha de produção em Zuffenhausen. Em média, cerca de 40% de todos os Porsche 911 são adicionalmente refinados à mão na Porsche Exclusive Manufaktur. Quase todos os clientes Porsche encomendam pelo menos duas opções da Porsche Exclusive Manufaktur ao configurar seu veículo. Isso inclui Aerokits; pacotes externos e várias cores especiais; acabamentos em madeira, carbono ou couro; relevo individual e acabamentos em painéis de porta de couro costurados à mão, entre outros. (Fotos: Porsche/Divulgação).