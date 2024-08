Porsche 911 Speedster, modelo Sonderwunsch Factory On-Off

Desde 1954, as variantes Speedster fazem parte da história da Porsche. Elas combinam o prazer de dirigir ao ar livre com uma dinâmica de condução particularmente expressiva. O carro é caracterizado pelo seu para-brisa encurtado e pela tampa traseira. Mas há uma lacuna na história do modelo 911. A partir de 1988, quando a série G terminou, a Porsche ofereceu um modelo de dois lugares desse tipo, e a partir de 1989 um carro baseado no Tipo 964. Com exceção de duas unidades únicas e, muito mais tarde, um modelo reconstruído como parte de uma restauração de fábrica, não houve Speedster da quarta geração do 911, o 993, no programa de modelos regulares. Então, o entusiasta da Porsche, designer e colecionador de Speedsters Luca Trazzi realizou seu sonho de ter um 911 Speedster através do programa Sonderwunsch. O resultado é um carro único baseado inteiramente na visão pessoal do designer.

“No início, eu olhei ao redor, mas não encontrei o carro dos meus sonhos. Então, decidi construí-lo eu mesmo”. Luca Trazzi fez desta declaração lendária de Ferry Porsche sua própria. E o bem-sucedido designer de Milão não apenas sonhou – ele também agiu. Um 911 Speedster da geração 993 estava faltando na extensa coleção de Speedsters do entusiasta da Porsche.

Luca Trazzi recorreu à equipe Sonderwunsch da Porsche para realizar seu projeto. Juntamente com os especialistas, ele transformou seu carro dos sonhos em realidade. Foram necessários mais de três anos para criar seu carro único baseado em um 911 Carrera Cabriolet (993) de 1994. O modelo de dois lugares, com a característica tampa traseira, que também passou por modificações técnicas abrangentes, é um dos destaques da Monterey Car Week deste ano (9 a 18 de agosto de 2024) na Califórnia.

O processo de criação: um cliente e designer ao mesmo tempo

“Quando jovem, me apaixonei perdidamente pelo purista Porsche Speedster. Tive que trabalhar muito para poder comprar meu primeiro Porsche, um Speedster 1600 Super de 1955. Desde então, consegui viver minha paixão, ou mais precisamente, minha mania por Speedsters,” diz Luca Trazzi. “Meu sonho era completar minha coleção com um 911 Speedster 993. Por paixão, desenhei como esse modelo poderia parecer. Queria que o projeto unificasse os elementos estilísticos de todos os modelos Speedster anteriores. Porque, embora essa versão de carroceria tenha sempre se desenvolvido ao longo da sua história, preservou a elegância dos seus antecessores e permaneceu fiel às suas origens”.

“Dessa forma, e com essa vasta gama de modificações, o 911 Speedster é nosso primeiro Factory One-Off para um cliente final,” diz Alexander Fabig, Vice-presidente de Individualização & Clássicos da Porsche. “Este carro único mostra o que é possível com o nosso programa Sonderwunsch – baseado em um clássico Porsche 911 de 1994”. A equipe do projeto até construiu um modelo de design em escala real do Speedster.

“Ter um designer como cliente foi uma experiência emocionante para mim. Porque Luca e eu falamos a mesma língua, nossa colaboração foi criativa e focada”, diz Grant Larson, Diretor de Projetos Especiais de Design. “Ele também esteve intensamente envolvido no projeto com sugestões muito específicas”.

O projeto começou com uma visita ao arquivo da empresa para se aprofundar na história do Speedster e gerar ideias adicionais. Luca Trazzi chegou a essa primeira reunião com seu próprio livro de projeto cheio de esboços e desenhos e com uma ideia muito clara e definida sobre como queria criar seu Speedster individual. Isso estava em sintonia com a filosofia do Factory One-Off, que é de que, antes que o carro único seja concluído, o foco está no processo conjunto e criativo de desenvolvimento do carro. O cliente torna-se parte ativa da equipe do projeto, acompanhando de perto a implementação de sua ideia a partir da perspectiva de um gerente de projeto.

Durante o projeto, Luca Trazzi visitou a Porsche várias vezes, fazendo bom uso do crachá de acesso concedido a ele para o projeto. Entre outras coisas, ele testemunhou seu Speedster tomando um banho de pintura por imersão catódica na fábrica de pintura. Este procedimento é normalmente reservado para novos carros que estão passando pelo processo de produção regular. Em seguida, começou o ciclo completo de revestimento manual. A pintura amarela luminosa do carro não foi apenas desenvolvida como uma cor específica para o cliente – seu nome também foi muito pessoal, vindo do próprio cachorro do cliente, Otto. Durante uma reunião, o designer nomeou espontaneamente a pintura em homenagem ao seu companheiro de quatro patas, e assim nasceu o “Amarelo Otto”.

“A tampa traseira, com suas formas côncavas e convexas, exigiu muito trabalho nas fases de design, concepção e produção,” relembra Philipp Setter, Gerente de Consultoria ao Cliente da Sonderwunsch. “Mas, mesmo aqui, conseguimos harmonizar as visões de design de Luca Trazzi com os processos e padrões de qualidade da Porsche. Afinal, nossa filosofia no programa Sonderwunsch é: Você sonha, nós construímos”.

Exterior e interior: elementos estilísticos Speedster reinterpretados

A tampa traseira e o para-brisa são típicos do Speedster. Eles são contornados apenas por uma fina moldura preta que intensifica seu efeito. Outras características exteriores marcantes incluem os espelhos exteriores cônicos pretos no design clássico dos carros esportivos dos anos 1960 e a luz diurna de quatro pontos dos modelos Porsche modernos. A linha da carroceria da tampa traseira foi completamente redesenhada por Luca Trazzi.

O Speedster é pintado em Amarelo Otto. Este imponente amarelo foi desenvolvido especialmente para o carro. As rodas de liga leve de 18 polegadas no design Turbo são pintadas de preto, com a linha fina em amarelo contrastante. As folhas de proteção contra pedras em preto à frente das rodas traseiras são elementos de design funcional e características marcantes de outras gerações de Speedster. Elas harmonizam-se com as maçanetas das portas pretas e as entradas de ar no spoiler dianteiro. O Factory One-Off tem uma aparência esportiva, com os especialistas da Sonderwunsch tendo utilizado o spoiler dianteiro, saias laterais e para-lamas traseiros do 911 Turbo (993). O design das luzes indicadoras, luzes traseiras e a faixa de luz foram reinterpretados.

O interior é dominado pelo couro preto com costura decorativa em amarelo. Os encostos de cabeça apresentam o logotipo do Speedster bordado. O destaque visual do interior é proporcionado pelos centros dos assentos, que possuem um design quadriculado em amarelo e preto. Uma obra-prima de artesanato, com cada quadrado sendo cortado e costurado à mão. O mesmo padrão adorna o compartimento de bagagem dianteiro, estofado em couro, a capa do carro e uma bolsa de viagem correspondente. Elementos de carbono no painel, console central, alavanca de freio de mão e de câmbio individualizam ainda mais o interior. As costas dos assentos também são em carbono. Pela primeira vez em um Porsche 911 993, os acabamentos das soleiras das portas são iluminados – em “Amarelo Otto”, é claro – e carregam um logotipo exclusivo.

Sistemas de infoentretenimento de última geração com navegação e Apple CarPlay estão a bordo na forma do Porsche Classic Communication Management (PCCM). Esses dispositivos retrofitted, desenvolvidos pela Porsche Classic, abrem o mundo digital para carros clássicos e contemporâneos da marca. A tela inicial também foi personalizada para o cliente.

Os interruptores dos vidros elétricos também destacam a atenção aos detalhes, com os símbolos redesenhados para mostrar a linha lateral típica do Speedster. Uma placa dourada “One-off” no painel atesta a exclusividade do carro.

O trem de força: mais potência

O motor, chassi, direção e sistema de freios são do 911 Carrera RS (993). Na época, o motor boxer de seis cilindros refrigerado a ar era o motor mais potente da Porsche, com uma cilindrada de 3,8 litros gerando 221 kW/ 300 cv.

Até hoje, existem precisamente duas unidades do 911 Carrera Speedster baseadas na geração 993. A primeira foi desenvolvida em 1995 pelo departamento Exclusive especialmente para Ferdinand Alexander Porsche. O carro é verde com rodas de liga leve de 17 polegadas e uma caixa de câmbio Tiptronic, e é baseado na carroceria Carrera. Esta unidade encontrou seu caminho de volta ao museu da fábrica, emprestada pela família. Um segundo 911 Speedster (993) foi construído em 2001 para o ator americano Jerry Seinfeld, baseado em um dos últimos 993 Cabriolets de 1998. A estrela do sitcom recebeu seu Speedster prateado como um modelo 4S com largura de Turbo e rodas de 18 polegadas. O Speedster apresentado aqui não apenas tem uma história de origem diferente, mas também se diferencia de seus predecessores pelo seu design único e seus componentes técnicos.

O Factory One-Off: o formato mais exclusivo do programa Sonderwunsch

A Porsche está reinterpretando seu lendário programa Sonderwunsch do final dos anos 1970 para permitir a criação de carros únicos individualizados – co-projetados pelo cliente e realizados profissionalmente pela Porsche. Esta opção de individualização é possível para carros da Porsche homologados para uso em estrada de todas as idades. Dependendo do carro, o trabalho é realizado pelos especialistas da Porsche Exclusive Manufaktur ou da Porsche Classic.

Existem três marcos decisivos no processo de construção de um Sonderwunsch Factory One-Off como o formato final. O processo começa com a ideia do cliente, que ele comunica a um consultor da Sonderwunsch por meio de seu Porsche Center. Se, após uma avaliação inicial, os especialistas da Porsche considerarem a ideia viável, a Porsche convida o cliente para uma reunião de projeto. Na fase de concepção, as especificações são elaboradas em colaboração com designers e especialistas das respectivas áreas. No final, o cliente decide se vai prosseguir com o projeto.

Na terceira fase, os componentes são desenvolvidos e o carro é construído. Os departamentos de design, engenharia e desenvolvimento trabalham em estreita colaboração com os mecânicos, construtores de carrocerias e especialistas em pintura nas instalações de produção da Porsche. Se necessário, especialistas do Centro de Desenvolvimento em Weissach ou outras áreas da empresa também podem ser chamados. O carro dos sonhos ganha forma através do trabalho artesanal manual, com o envolvimento constante do cliente. (Fotos: Porsche/Divulgação).