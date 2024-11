Porsche 718 Cayman GT4 RS Sonderwunch chega ao Brasil

A Stuttgart Porsche acaba de receber um exemplar exclusivo do Porsche 718 Cayman GT4 RS. Configurado de acordo com o programa Sonderwunch (o nível mais avançado de personalização de veículos oferecido pela Porsche), o 718 Cayman GT4 RS possui uma série de detalhes que o diferenciam de todas as unidades similares. A começar pela cor Azul Turquesa, solicitada por meio do programa PTS (Paint To Sample, que disponibiliza qualquer cor que tenha feito parte do catálogo da Porsche).

Criado para proporcionar o máximo em agilidade nas pistas e nas estradas, o 718 Cayman GT4 RS é atualmente um dos modelos mais desejados da Porsche. A proposta dos engenheiros foi oferecer desempenho e comportamento dinâmico dignos de um carro de corrida, mantendo o alto nível de acabamento e conforto típicos de um Porsche de rua.

Utilizada pela primeira vez no lendário 911 Carrera RS 2.7 de 1973, a sigla RS (Rennsport, “esportivo de corrida”) se ajusta perfeitamente às características do 718 Cayman GT4 RS. Seu motor aspirado de 4 litros emite um som inebriante e seus 500 cv de potência podem ser desfrutados com plena segurança.

Além da cor, o 718 Cayman GT4 RS possui uma série de detalhes que o diferenciam de todas as unidades similares. As rodas são pintadas na cor Darksilver e o volante é revestido em Racetex preto com a marcação central superior em amarelo. Entre os itens oferecidos pela Porsche Manufaktur estão os instrumentos do painel com fundo branco, puxadores de porta pretos e gaiola de proteção em Cinza Ártico Acetinado. Também a pedido do cliente, o carro tem pacote interior Weissach e foram excluídos o sistema de som e os logotipos de identificação do modelo, permanecendo somente os da versão (GT4 RS). (Fotos: Stuttgart Porsche/Divulgação).