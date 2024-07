Polo Automotivo Stellantis de Betim celebra 48 anos

Inaugurado em 1976, o Polo Automotivo Stellantis de Betim completa 48 anos na terça-feira, 9 de julho, e reafirma seu legado em Minas Gerais como uma das principais referências em tecnologia automotiva do mercado brasileiro e uma das maiores plantas da Stellantis no mundo.

Ao longo de quase cinco décadas, já foram produzidos mais de 17,5 milhões de veículos, dos quais mais de 4 milhões já foram exportadas para 37 países. Além da sua impressionante capacidade de produção, o Polo de Betim também contribuiu para impulsionar a economia mineira, consolidando a industrialização do estado. Hoje, a planta mineira reúne mais de 120 fornecedores na região do entorno e emprega 16 mil pessoas, mais da metade da força de trabalho da empresa na América do Sul.

Agora, o Polo se prepara para a expansão da nova linha de motores, que produzirá as motorizações dos futuros lançamentos da Stellantis na região, incluindo os produtos equipados com a tecnologia Bio-Hybrid. Os primeiros modelos com essa tecnologia estão previstos para chegar ao mercado até o fim deste ano.

A nova linha de motores amplia a capacidade de produção do Polo Automotivo de Betim para 1,1 milhão de motores por ano, e foi planejada para produzir motores flex de alta eficiência, baixas emissões, e que serão associados às tecnologias de hibridização, consolidando o Brasil como hub de referência global no desenvolvimento de powertrains e da tecnologia Bio-Hybrid. Para a implantação foram investidos R$ 454 milhões.

Além disso, foi anunciado recentemente um aporte de R$ 14 bilhões em investimentos de 2025 a 2030 para o Polo Automotivo Stellantis de Betim. O maior investimento da história da fábrica mineira. O montante faz parte do ciclo de investimentos de R$ 32 bilhões de 2025 a 2030 anunciados pela Stellantis para América do Sul, que impulsionará o lançamento de 40 novos produtos, 8 powertrains, bem como o desenvolvimento das novas tecnologias Bio-Hybrid, tecnologias inovadoras de descarbonização em toda a cadeia de suprimentos automotivos e novas oportunidades estratégicas de negócios.

“O Polo Automotivo de Betim continua a atrair novas indústrias para seu entorno, reforçando a cadeia de valor, fortalecendo o desenvolvimento econômico regional e gerando impacto social positivo na renda, na educação, na saúde, na segurança. Com este novo investimento de R$ 14 bilhões, vamos dar sequência ao incrível legado desta fábrica, direcionando o valor para renovar nossa linha de produtos, desenvolver novas tecnologias e gerar novos empregos”, ressalta Emanuele Cappellano, presidente da Stellantis para a América do Sul.

Hoje, na fábrica de Betim são produzidos seis modelos da Fiat que são destaque no mercado e referência em seu segmento, como a Nova Strada, líder de vendas no país, Argo, Mobi, Pulse, o Fastback, o SUV Coupé da Fiat, e o Fiorino, além do Peugeot Partner Rapid, que também é produzido na planta mineira.

O Polo de Betim também é o maior centro de produção de powertrain da América Latina. Atualmente, a fábrica produz os motores Fire, Firefly, além das famílias GSE Turbo. Toda essa estrutura faz parte de um complexo industrial que ocupa uma área de 2,2 milhões de metros quadrados, com mais de 900 mil metros quadrados de área construída.

Desenvolvimento total de automóveis

O Polo Automotivo Stellantis de Betim conta com 100% de autonomia tecnológica na América do Sul para atender completamente todas as fases de desenvolvimento de novos veículos, com grande nível de qualidade e excelência. São espaços estratégicos que reúnem mais de 2 mil engenheiros, designers e técnicos, responsáveis por darem forma e funcionalidade mecânicas às ideias, conceitos e desenhos.

Dentre as áreas estratégicas da Stellantis, está o Tech Center Stellantis, que reúne mais de 60 laboratórios e é peça fundamental no processo de criação de um veículo. O centro de desenvolvimentos de produtos torna ainda mais refinada a capacidade da Stellantis de atuar em todas as etapas, desde projetar, desenvolver e testar veículos de classe mundial na América do Sul. O espaço representa inovação, tecnologia e, principalmente, pessoas. Com a união desses três fatores, a Stellantis antecipou o futuro para os consumidores, entregando modernidade, desempenho e segurança. O Tech Center é formado pelo Safety Center, Virtual Center e Developmente Center.

OSafety Center é hoje o mais moderno centro de testes de colisão da Stellantis e um compromisso da companhia com a América do Sul. O espaço tem o objetivo de garantir as certificações legais e necessárias em todos os projetos desenvolvidos e aplicados para as marcas da Stellantis para entregar ao cliente produtos com a máxima performance em segurança veicular. Com uma área de 7.600 m² e pista de 130 metros, com capacidade de realização de testes de impacto de até 4 toneladas, o Safety Center foi desenvolvido para realizar testes de impacto frontais, traseiros e laterais contra barreiras rígidas e deformáveis, com provas de padrão internacional, abrangendo todas as homologações e testes de agências independentes não governamentais. Além disso, as provas físicas realizadas no local simulando uma grande variedade de situações, avaliam a estrutura do automóvel bem como os sistemas de retenção (cinto de segurança e airbags).

O Development Center é uma área estratégica com 450 postos de trabalho e completa infraestrutura de apoio. Nesta área, todas as ideias, desenhos e conceitos técnicos encontram sua viabilidade econômica e de manufatura. No espaço trabalham profissionais de todas as áreas envolvidas, como Projeto, Design, Compras, Manufatura, Finanças etc., que desenvolvem o business case.

Já o Virtual Center e seus laboratórios fazem as validações virtuais do projeto à medida que avança, para que a evolução seja consistente. A Manufatura desenvolve os ferramentais e se prepara para a industrialização e futura produção do novo veículo. (Foto: Stellantis/Divulgação).