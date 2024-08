Pioneer lança a multimídia DMH-A5650BT no Brasil

A Pioneer, fabricante de produtos eletrônicos de áudio e vídeo com alta performance para o mercado automotivo – acaba de lançar a multimídia DMH-A5650BT, um produto que promete transformar a experiência de dirigir. Com uma tela capacitiva de 6.8 polegadas e uma gama impressionante de funcionalidades, este lançamento traz tecnologia e conectividade para veículos.

Conectividade e Integração completa

A DMH-A5650BT é um verdadeiro centro de comando para o seu carro. Equipada com Wi-Fi®, Apple CarPlay®, Android Auto™, WebLink, WebLink Cast e Bluetooth®, ela oferece a conveniência de conexão tanto com fio quanto sem fio, permitindo que os motoristas acessem suas músicas, mapas, mensagens e muito mais diretamente do painel do carro. O Bluetooth® com função de telefone duplo facilita a vida dos motoristas que precisam se manter conectados enquanto estão na estrada, oferecendo a possibilidade de emparelhar dois telefones simultaneamente.

Os amantes de música e entretenimento vão se encantar com as opções oferecidas pela DMH-A5650BT. A entrada USB suporta a reprodução de vídeos em Full HD, e o sintonizador FM ou streaming de música via Bluetooth garantem que nunca falte diversão durante as viagens. A função de espelhamento bidirecional para smartphones Android e iPhone permite que o conteúdo do celular seja exibido diretamente na tela do dispositivo, proporcionando uma experiência integrada e fluida.

A função de câmera de ré da DMH-A5650BT adiciona praticidade e segurança ao dirigir. Quando o veículo é engatado na marcha ré, o sistema de assistência ao estacionamento é ativado automaticamente, exibindo as imagens capturadas pela câmera traseira diretamente na tela da multimídia. Isso permite ao motorista visualizar obstáculos e ter uma melhor noção do espaço disponível, facilitando manobras de estacionamento.

Interface e controle intuitivos

A tela sensível ao toque capacitiva WVGA de 6.8 polegadas oferece uma navegação intuitiva e respostas rápidas, essencial para um uso seguro enquanto dirige. O dispositivo também conta com um botão capacitivo de acesso rápido para usuários do Apple CarPlay™ e Android Auto™, além de uma barra de acesso rápido na tela para controle de fonte e áudio. Essas funcionalidades garantem que os motoristas possam acessar as principais funções com facilidade e rapidez, sem se distrair da direção.

Áudio premium

A qualidade de áudio é outro destaque da DMH-A5650BT. Equipado com um Equalizador de 13 bandas e ajustes de crossover detalhados, este dispositivo permite uma personalização avançada do som, adaptando-se às preferências individuais de cada usuário. As três saídas RCA (Frontal, Traseiro, Subwoofer) pré-amplificadas (4V) garantem que a qualidade sonora seja mantida mesmo em altos volumes, proporcionando uma experiência auditiva incomparável.

Um dos pontos fortes da DMH-A5650BT é a facilidade de instalação, graças ao design de chassi 1-DIN com profundidade de 125 mm. Essa característica torna o dispositivo compatível com uma ampla variedade de veículos, facilitando a vida dos instaladores e dos próprios motoristas.

Para muitos brasileiros, o carro é mais do que um simples meio de transporte; é uma extensão do lar, um espaço pessoal onde passam uma parte significativa do seu tempo. A Pioneer entende essa conexão e, com a DMH-A5650BT, busca tornar cada viagem em momentos ainda mais agradáveis e seguros.

Preço sugerido: R$ 2.399,00

Onde encontrar: A Pioneer do Brasil não possui loja on-line e não realiza venda direta em nenhum tipo de plataforma. O nosso portfólio de produtos pode ser encontrado e adquirido através dos nossos parceiros oficiais. (Foto: Pioneer/Divulgação).