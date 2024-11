Pedro Muffato vence a 8.ª etapa da F-Truck em Tarumã aos 84 anos

O retorno da Fórmula Truck ao tradicional Autódromo do Tarumã, em Viamão, na Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, depois de oito anos, foi do jeito que o gaúcho gosta e vive sua paixão pelo automobilismo. Domingo de sol e autódromo lotado, com muita fumaça de churrasco no ar. Na pista também foi marcante o retorno da categoria ao circuito com a vitória do paranaense Pedro Muffato, de 84 anos, e que compete no circuito gaúcho desde a segunda metade da década de 1960.

Muffato largou em segundo, perdeu a posição para Rafael Fleck, que corria em casa, mas faltando 15 minutos para o fim da corrida, conquistou o segundo lugar, ultrapassando Fleck, e na volta seguinte assumiu a liderança ultrapassando o também paranaense João Batista dos Santos Filho, o Joãozinho Santa Helena, que havia largado na pole position. Joãozinho passou a enfrentar problemas e foi perdendo posições. No fim da prova foi desqualificado da prova por ser punidos duas vezes pelos comissários por excesso de fumaça.

Pedro Muffato venceu ao completar 27 voltas em 40m58s608 e recebeu a bandeirada da vitória 4s325 à frente do catarinense Túlio Bendo. Em terceiro se classificou o paulista Alex de Andrade Vieira, que chegou à frente de Rafael Fleck (RS), Edivan Monteiro (PR) e Leonardo Barramacher (SC), que pela ordem, foram os seis primeiros da prova e foram o pódio da categoria GT Truck.

Muffato destaca que foi uma corrida difícil, todos os adversários com bons caminhões e andando bem. Também disse gostar muito na pista do Tarumã por ser desafiadora e foi muito prazeroso pilotar seu Scania neste domingo. “Procurei poupar o equipamento no início da corrida para ter melhor performance no fim da corrida. A tática deu certo e pude conquistar esta vitória que é importante para mim e para o campeonato. Mas teremos muito trabalho pela frente. As chances de ser campeão e chegar ao bicampeonato melhorou, mas será muito difícil”, acentua Pedro Muffato.

Campeonato

Com a terceira vitória na temporada (as outras duas foram em Guaporé e Cascavel), Muffato voltou mantém suas chances de título na temporada e conquistar o campeonato já que foi o campeão do ano passado. Na classificação extraoficial, ele é o vice-líder com 533 pontos, contra 635 do gaúcho Rafael Fleck. O catarinense Túlio Bendo é o terceiro, com 500 pontos.

O título será definido na 9ª e última etapa da temporada, no dia 1º de dezembro, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, no Paraná. Estarão em jogo 115 pontos, 105 da vitória, cinco da pole position e cinco da melhor volta.

A Fórmula Truck 2024 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

Resultado da categoria GT Truck no Autódromo do Tarumã:

1º) Pedro Muffato (Cascavel-PR), Scania, 27 voltas em 40m58s608;

2º) Túlio Bendo (Ermo-SC), Mercedes-Benz, a 4s325;

3º) Alex de Andrade Vieira (Santos-SP), Mercedes-Benz, a 6s937;

4º) Rafael Fleck (Porto Alegre-RS), Scania, a 8s244;

5º) Edivan Monteiro (Cascavel-PR), Mercedes-Benz, a 8s927;

6º) Leonardo Barramacher (Itapema-SC), Volvo, a 12s454;

7º) Álvaro Bendo (Ermo-SC), Mercedes-Benz, a 31s662;

8º) Nilton Sérgio Jacobsen Filho (Paraguai), Scania, a 32s745;

9º) Jorge Mauricio Ribeiro (Pelotas-RS), Scania, a 46s774;

10º) Everton Fontanella (Criciúma-SC), Scania, a 58s553;

11º) Sandro Abelardo Pinheiro (Itapema-SC), Mercedes-Benz), a 1m29s714;

12º) Dario do Amaral Silva (Pindamonhangaba-SP), Scania, a 1 volta;

13º) Valdinei Vieira dos Santos (Cascasvel/PR), Mercedes-Benz, a 2 voltas;

14º) Ricardo Ançay (Araucária-PR), Mercedes-Benz, a 3 voltas;

15º) Alisson Nurnberg (Foz do Iguaçu-PR), Scania, a 5 voltas;

(Fotos: Tiago Soares/Divulgação).

