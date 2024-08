Paraná recebe 6 novas lojas da AutoZone Brasil no 2° semestre

Com 45 anos de mercado e mais de 7 mil lojas espalhadas pelo mundo, a AutoZone Brasil, líder mundial do mercado automotivo, anuncia a abertura de 6 novas lojas próprias no Estado do Paraná para o segundo semestre de 2024.

As inaugurações estão previstas para acontecer nas seguintes regiões: Curitiba e Foz do Iguaçu, no mês de julho, Colombo e novamente Curitiba, no mês de agosto, São José dos Pinhais, no mês de novembro e Araucária, no mês de dezembro.

As novas lojas contarão com um catálogo de mais de 60 mil itens entre peças e acessórios, disponíveis para carros e motos, em um ambiente totalmente climatizado e especialmente projetado para levar uma experiência de compra diferenciada ao consumidor. Além disso, os espaços contarão com serviços gratuitos oferecidos ao público como check-up de motor, teste, recarga e troca de bateria, troca de palheta, dentre outros, com o objetivo de tornar a compra de autopeças uma experiência ágil, resolutiva e confiável auxiliada por um time treinado e especializado.

De julho a dezembro de 2024, a previsão da rede é abrir cerca de 20 novas lojas próprias em diversos Estados brasileiros. Com as inaugurações, a rede está atualmente com mais de 350 vagas disponíveis para diferentes áreas nas lojas que abrirão, bem como Contabilidade, Financeiro e Fiscal.

A empresa abriu também diversas vagas para profissionais especializados em autopeças e um Banco de Talentos para todo o país, incluindo oportunidades para profissionais com deficiência (PCD). Todas as posições da AutoZone são para contratação efetiva (CLT) e contam com múltiplos benefícios. Os interessados podem se candidatar através do site: https://autozone.pandape.infojobs.com.br/. (Foto: AutoZone/Divulgação).