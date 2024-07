Para ampliar as exportações, Rio participa de feira no Panamá

Com o objetivo de divulgar a marca e o portfólio de produtos e também conhecer mais profundamente o mercado da América Central, seus principais players e o comportamento de compra, a Rio – Riosulense S.A. participará, pela primeira vez, da “Latin Tyre & Auto Parts Expo”, feira que será realizada de 31/7 a 2/8, na Cidade do Panamá.

A Rio está entre as principais fabricantes de peças automotivas da América Latina e já exporta para 25 países e está desenvolvendo estratégias para expansão e consolidação da marca em novos mercados. Em 2023, as exportações representaram aproximadamente 10% do faturamento bruto da Rio, que foi de R$ 420 milhões. “Queremos ampliar a nossa presença na América Central. Temos potencial para crescer nas Américas e estamos otimistas com as oportunidades desse evento do setor automotivo”, afirma Bruna Ern, Coordenadora de Vendas na área de Exportação, uma das representantes da Rio na exposição. “Vamos destacar os principais produtos exportados, como camisas de cilindro e guias, sedes e tuchos de válvulas”, completa.

Outro objetivo será mostrar que a empresa atende tanto o mercado de reposição como as principais montadoras, além dos mercados agrícola e ferroviário. Por isso, os participantes da feira poderão conhecer todas as 24 famílias de produtos da marca.

O estande da Rio fará parte de um espaço maior, organizado pelo Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores – Sindipeças, que reunirá cerca de 25 empresas brasileiras. “O Sindipeças tem um nome forte internacionalmente e isso auxiliará o networking com clientes potenciais e fábricas de outros países”, comenta Bruna.

A expectativa é que a “Latin Tyre & Auto Parts Expo” reúna mais de 650 expositores de diversos países, entre fabricantes de autopeças, pneus, rodas, ferramentas e outros equipamentos automotivos. Na programação, além de sessões educacionais e de treinamento com líderes da indústria, haverá eventos de networking, entre outras atividades para incentivar negócios. (Ilustração: Rio/Divulgação).