Opala de Stock Car recordista de velocidade ganha exposição

A réplica do Opala de Stock Car que quebrou o recorde brasileiro de velocidade em 1991, patrocinado pela Dana/Albarus, pilotado pelo piloto Fábio Sotto Mayor, atingindo a velocidade máxima de 315 km/h e média de 303,157 km/h, chega ao Dream Car Museum, de São Roque, no próximo dia 23 de junho, às 13h. O veículo, cuja marca até hoje não foi superada em solo brasileiro, será um dos destaques do museu, ao lado de importantes outros modelos do acervo único.

O piloto Fabio Sotto Mayor, o Opala restaurado pela Dana e uma exposição de painéis sobre o recorde e recuperação deste ícone do automobilismo são parte do evento que celebra a chegada do carro com uma sessão de autógrafos e distribuição da edição especial da revista Curva 3 que conta as histórias do recorde e da recuperação.

O Opala recuperado agora pode ser visto e reconhecido pelos visitantes apaixonados por carros e corridas, coroando o amplo projeto de restauração que teve início com a busca de um automóvel usado na Stock Car semelhante ao utilizado por Sotto Mayor em Bertioga e que se enquadrasse no regulamento vigente entre 1987 a 1993. Um modelo com pedigree de campeão foi encontrado em Artur Nogueira, interior de São Paulo, uma réplica do carro que levou a dupla formada por Angelo Giombelli e Ingo Hoffmann ao título da temporada de 1993.

As peças fabricadas pela Dana foram obtidas e instaladas com a colaboração de técnicos e mecânicos especializados em cardan e diferencial. O famoso eixo diferencial Dana 44 e seu cardan, dobradinha robusta e confiável que é sonho de consumo de qualquer apaixonado pelo Chevrolet Opala, foram encomendados para as fábricas de Gravataí e Sorocaba e devidamente instalados por especialistas.

Já os componentes fabricados especialmente para a Stock Car criaram um outro cenário. Exemplo típico são as rodas de liga leve e os pneus Pirelli usados na época. O carro tinha um jogo de rodas originais para os pneus tala larga 265x40xR16, mas o recorde foi quebrado com um outro jogo, de aro 14, uma configuração mais baixa e mais agressiva, de acordo com a empreitada da quebra do recorde. Um colecionador tinha as rodas, pintadas de amarelo como as originais e os pneus vieram de um fabricante do exterior.

Fábio Sotto Mayor nasceu em Ribeirão Preto, onde iniciou a sua paixão pela velocidade. Aos 18 anos disputou sua primeira corrida de Fuscas em sua cidade natal e rapidamente chegou na Stock Car, a principal categoria do automobilismo brasileiro, onde correu por 25 anos e foi campeão em 1988, além de conquistar quatro vice-campeonatos.

Recriar um carro nacional que marcou época na história do esporte ajuda a reforçar a capacidade criativa de profissionais abnegados e apaixonados pelo automobilismo brasileiro. Nada mais apropriado do que o carro passar a fazer parte do diferenciado acervo do Dream Car Museum em São Roque, SP. (Fotos: Dana/Divulgação).