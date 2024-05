Novos M-Benz EQA e EQB 100% elétricos chegam ao país

A Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil confirma a chegada dos novos EQA e EQB em sua linha de automóveis durante o mês de maio. Os modelos receberam atualizações em design, tecnologia, eficiência e segurança tornando-se ainda mais atrativos para os consumidores que estão entrando no segmento dos modelos 100% elétricos de luxo.

O Mercedes-Benz EQA é um SUV compacto, caracterizado pela nova grade dianteira com estrela cromada e faixa de luz frontal e traseira. Uma amostra de suas aspirações esportivas também é percebida pelos domos no capô.

Os novos EQA e EQB já estão disponíveis em toda a rede de concessionários da marca com preços sugeridos para o EQA 250 de R$ 399.900,00 e para o EQB 350 4MATIC de R$ 449.900,00. Marcado por sua versatilidade, o Mercedes-Benz EQB combina a condução livre de emissões com um conceito de espaço altamente variável. Com espaço para até sete ocupantes, o EQB representa um estilo de vida social – ecologicamente correto, flexível e adequado para uso diário sem restrições.

Atualmente, a marca possui o maior portfólio de automóveis 100% elétricos do segmento de luxo no Brasil. São sete diferentes modelos no total. Além dos novos EQA e EQB, a marca oferece o EQE 300 nas versões sedan e SUV, o AMG EQE 53 4MATIC+ SUV, o AMG EQS 53 4MATIC+ e o EQS 450+ SUV.

Novo design exterior e interior

A principal atualização no design é percebida facilmente com a nova grade frontal com o padrão de estrelas em fundo na cor preta – presentes em outros modelos elétricos da marca. Uma faixa de luz conecta as luzes diurnas dos faróis, enquanto um novo para-choque enfatiza a amplitude frontal dos modelos. Os designers também atualizaram o interior das lanternas traseiras.

As inovações no interior incluem um volante multifuncional em couro com teclas de controle sensíveis ao toque, bem como o acabamento interno com o padrão de estrelas da marca no console e portas.

DNA Esportivo AMG

Ambos os automóveis elétricos estão equipados com o Pacote Esportivo AMG que traz os genes esportivos da AMG para a eletromobilidade. O parachoque dianteiro AMG com entradas de ar e o parachoque traseiro da AMG com design de difusor enfatizam o potencial de condução dinâmica. As rodas de liga leve AMG de 19 polegadas com dez raios e os revestimentos dos arcos das rodas na cor da carroceria completam o design.

Versões para o Brasil

Lançados no final de 2022, os modelos recebem agora medidas que buscam uma melhor aerodinâmica e pneus altamente otimizados para resistência ao rolamento. A nova função de maximização de autonomia é útil no uso diário: consumidores de energia, como o display ou o ar-condicionado, podem ser desligados ou sua funcionalidade limitada em favor de mais autonomia.

O EQA 250 segue com o atual conjunto motriz, com um motor frontal (PSM) que gera 190 cv e autonomia de até 321 km (método INMETRO).

Enquanto o novo EQB 350 4MATIC é oferecido agora em versão 4×4, com dois motores (frontal ASM e traseiro PSM) que geram 292 cv e com uma autonomia de até 272 km (método INMETRO).

A bateria de íons de lítio de ambos as versões, que fica na parte inferior do veículo, tem uma capacidade de 66,5 kWh. O sistema tem capacidade de carga de 11 KWh em um carregador de corrente alternada (AC) e até 100 kWh em um carregador rápido de corrente contínua (DC). A Mercedes-Benz emite um certificado para suas baterias de alta tensão, garantindo assim maior segurança aos clientes: 8 anos ou 160.000 km com uma capacidade residual definida.

Alto nível de equipamentos

O display central de 10,25” e alta definição agora apresenta uma geração atualizada do MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Os usuários podem personalizar a aparência dos displays com três estilos de exibição (sutil, esportivo, clássico) e três modos (navegação, assistência, serviço). O MBUX também apresenta novos recursos quando o modelo está em carregamento.

Os sistemas de assistência à condução com tecnologia de sensor aprimorada incluem uma nova câmera mono de uso múltiplo e uma nova câmera de ré. O Pacote de Assistência à Condução contém funções aprimoradas como por exemplo, o Assistente Ativo de Manutenção de Faixa que funciona de forma mais confortável com intervenção via direção em vez de ESP.

Pacote de Energia e Manutenção de 3 anos

Assim como os demais modelos 100% elétricos Mercedes-Benz, os novos EQA e EQB incluem um carregador wallbox e pré-instalação como itens de série. Além desse pacote, os automóveis trazem três anos de manutenção preventiva já inclusa e três anos de garantia de fábrica.

Produção neutra em carbono desde 2022

Todas as fábricas próprias de automóveis e vans da Mercedes-Benz em todo o mundo. Isso inclui as fábricas em Rastatt (Alemanha) e Kecskemét (Hungria) responsáveis pela produção do EQA e EQB, bem como as fábricas de baterias em Kamenz (Saxônia) (subsidiária da Mercedes-Benz, Accumotive) e em Jawor (Polônia).

A Mercedes-Benz também tornou a produção neutra em emissões de carbono das células de bateria um requisito-chave para seus parceiros nesse processo. Isso permite reduzir as emissões de produção de uma célula em cerca de 30%. Uma redução adicional na pegada de carbono é almejada através da redução das emissões no material do cátodo e do uso de energias renováveis na produção e refinamento de matérias-primas. (Fotos: M-Benz/Divulgação).