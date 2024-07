A Rua da Cidadania Fazendinha/Portão completa, nesta sexta-feira (5), 28 anos de fundação com várias atrações culturais, ações de meio ambiente, promoções especiais e a expressiva marca de quase três milhões (2.819.469) de usuários atendidos de 2017 a 2024.

Show, mudas de flores e promoção no sacolão

Rua da Cidadania Fazendinha/Portão completa 28 anos. Foto: Luiz Costa/SMCS



Para celebrar a data, a agenda especial desta sexta-feira começa às 15h30 e inclui apresentação musical com a Banda Lyra Curitibana, presença do Grupo Canto e Seresta do Cras Fazendinha, distribuição de mudas de flores do Horto Municipal e atividades físicas promovidas pela Smelj (Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude).

No Sacolão da Família Fazendinha, durante todo o dia, haverá promoção. O quilo de hortifrútis custará R$ 3,99. Nos demais dias, o preço é de R$ 4,99.

“A Rua da Cidadania é um equipamento público extremamente eficiente, pensado e planejado pelo prefeito Rafael Greca ainda em 1996, na sua primeira gestão. Vamos comemorar com uma programação diversa, serviços gratuitos, promoções especiais, atividades recreativas e muita diversão para toda a comunidade”, afirmou o administrador regional Gerson Gunha.

Oferta de serviços municipais

Inaugurada em 1996, a Rua da Cidadania Fazendinha/Portão concentra a oferta de serviços municipais importantes como referência administrativa e também a integração do transporte público aos cidadãos.

Entre os serviços oferecidos à população, estão atendimentos da Cohab, Armazém da Família, Espaço Empreendedor, Urbs, Sine, Liceu de Ofícios, Conselho Tutelar, Serviço Militar, Guarda Municipal, Copel, Sanepar e vários núcleos regionais de educação, esporte, cultura, segurança alimentar e planejamento.

Curitiba possui, atualmente, nove Ruas da Cidadania coordenadas pelas respectivas administrações regionais, destinadas a operacionalizar, integrar e controlar as atividades descentralizadas da Prefeitura (Municipal de Curitiba) pelos 75 bairros da cidade. A décima Rua da Cidadania está em construção na CIC.

O atendimento na Rua da Cidadania Fazendinha/Portão é bastante procurado pela população. Neste ano, até maio, o espaço realizou 180.398 mil atendimentos entre todas as secretarias municipais em operação no local. O Armazém da Família Fazendinha, por exemplo, atendeu aproximadamente 13.213 pessoas, nesse período.

Serviço

Aniversário da Rua da Cidadania Fazendinha/Portão

Data: sexta-feira (5)

Rua Carlos Klemtz, 1.700 – Fazendinha

