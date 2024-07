Sessenta novas casas do Projeto de Gestão de Risco Climático (PGRC) Bairro Novo da Caximba serão entregues nesta quarta-feira em Curitiba. As casas fazem parte do um programa de intervenção socioambiental. As mudanças das famílias para os novos lares serão feitas em grupos, a partir do dia 9 e julho.

Segundo a prefeitura de Curitiba está será a primeira etapa de entrega de moradias. Outras 912 casas estão em obras. Ao todo, serão beneficiadas pelo projeto, 1.693 famílias, das quais 1.147 com novos imóveis e outras 546 que habitam locais sem risco de alagamento receberão títulos de propriedade e obras de urbanização, com a implantação de pavimentação, redes de drenagem, água e esgoto.

As famílias contempladas são da Vila 29 de Outubro, uma área de ocupação irregular que faz parte da Área de Proteção Permanente do Rio Barigui e da Área de Proteção Ambiental do Iguaçu.

O projeto de Gestão de Risco Climático tem financiamento da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e contrapartida do município.

