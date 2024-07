BMW Motorrad inicia produção da R 12 na Planta Manaus

Com força total, na última sexta-feira (28/06), foi dado o start na produção da BMW R 12 na fábrica do BMW Group em Manaus. O início das vendas no Brasil está previsto para setembro deste ano.

Nesta nova geração, a BMW R 12 proporciona um design mais limpo e clássico. O motor é o boxer com arrefecimento misto, e com deslocamento de 1.170 cc, já conhecido em outros modelos da BMW Motorrad, entregando 95 cv a 6.500 rpm na BMW R 12.

Na BMW R 12, o tanque é no formato clássico de gota, que junto com o assento e o amplo paralama da roda traseira, criam um design clássico de uma Cruiser. A R 12 também conta com rodas de 19” e 16” e fornece uma posição de pilotagem muito confortável.

A BMW R 12 traz consigo uma proposta de visual mais clássico, combinando elegância e desempenho. Seu design atemporal e tecnologia de ponta a tornam uma escolha excepcional para os amantes de motocicletas.

“A produção da BMW R 12 na planta Manaus já está a todo vapor, e como única fábrica fora da Alemanha a produzir motos BMW de forma exclusiva, nossa equipe tem se dedicado incansavelmente para garantir que cada unidade da BMW R 12 seja produzida com qualidade e excelência. Desde o design até a montagem final”, afirma Alex Donatti, diretor da fábrica do BMW Group em Manaus.

Com sete anos de existência, a planta Manaus já acumula mais de 100 mil unidades de motocicletas fabricadas.

Fábrica de Manaus

Única planta completamente focada na produção de motocicletas fora da Alemanha, a fábrica do BMW Group em Manaus (AM) foi fundada em 2016 e é responsável pela produção de 99% do portfólio de motos da marca BMW Motorrad no Brasil. Com área aproximada de 15 mil metros quadrados e capacidade de produzir até 17 mil motocicletas por ano, a planta possui ações voltadas para sustentabilidade e meio ambiente, como o uso de energia proveniente de fontes renováveis, promovendo redução na emissão de CO2, e tem certificação I-REC (International REC Standard), sistema global que possibilita a empresas garantir que a energia que consomem é proveniente de fontes renováveis e limpas. Desde 2018, a energia da fábrica é proporcionalmente compensada pela geração no Complexo Eólico de Morrinhos, em Campo Formoso (BA).

Atualmente, a fábrica de Manaus produz os modelos BMW C 400 X, BMW R 1250 GS Adventure, BMW R 1300 GS, BMW S 1000 RR, BMW G 310 GS, BMW G 310 R, BMW F 800 GS, BMW F 900 GS, BMW F 900 GS Adventure e BMW F 900 R e agora a BMW R12. (Foto: BMW Motorrad/Divulgação).