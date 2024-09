Novo Nissan Kicks começa a ser produzido no México

A Nissan reforça o seu compromisso com a América Latina ao confirmar o início da produção do Novo Nissan Kicks nas suas fábricas de veículos e motores no complexo da marca em Aguascalientes, no México. A partir daí essa unidade industrial abastecerá o mercado local e também outros países da região.

“Este é um novo marco na história de sucesso que estamos construindo na América Latina junto com nossos 22,8 mil colaboradores. A produção e o lançamento do Novo Nissan Kicks têm um significado especial para a nossa região, pois foi inicialmente inspirado na nossa cultura e também pelo lugar-chave que ocupa na nossa estratégia de produto. É um impulso para o crescimento dos negócios, para o desenvolvimento dos nossos parceiros estratégicos – incluindo fornecedores locais – e também para a oportunidade de capacitar ainda mais o nosso pessoal”, comenta Guy Rodríguez, presidente da Nissan América Latina e vice-presidente corporativo da Nissan Motor Corporation.

As unidades do SUV que serão produzidas no complexo de Aguascalientes 1 (A1) da Nissan Mexicana vão ser destinadas àquele país, bem como a dezenas de outros países, como Chile, Panamá, Colômbia, Estados Unidos, entre outros. Já os clientes brasileiros, e também de outros mercados, serão atendidos pelo Complexo Industrial da Nissan, em Resende, no Brasil, que iniciará no futuro a produção do Novo Nissan Kicks brasileiro, ampliando a opção de SUVs da marca no mercado, já que o novo carro vai conviver com o modelo atual.

“São 16 anos de liderança da Nissan na indústria mexicana e com um compromisso muito forte. Prova disso foram os US$ 700 milhões investidos em 2022 em nossa fábrica A1-Aguascalientes para a fabricação do novo SUV e onde também foram realizados processos de automação, modernização e treinamento de nossos colaboradores para garantir padrões de qualidade, tecnologia, segurança e inovação, que nos caracterizam. Com o início da produção do Novo Nissan Kicks, deixamos mais um marco em nossa história no México, chegando a 16 milhões de unidades montadas. Uma grande conquista da equipe”, diz Rodrigo Centeno, presidente e diretor-geral da Nissan Mexicana.

O sucesso do Nissan Kicks é marcante. Durante o último ano-fiscal, encerrado em março de 2024, o modelo teve o melhor desempenho dos últimos quatro anos na América Latina. No México, por exemplo, manteve a primeira posição no segmento de SUVs, com 12,5% de participação, e em países como Argentina, Brasil, Chile e Peru segue batendo recordes de vendas. Inicialmente inspirado na cultura local, o Nissan Kicks virou um sucesso global, chegando a mais de 70 países.

Na América Latina, desde o seu lançamento até junho de 2024, a empresa japonesa produziu um total de 1.194.361 Nissan Kicks em suas fábricas no México e no Brasil. Agora, a história ganha um novo capítulo com o início da chegada do Novo Nissan Kicks ao mercado latino-americano. (Foto: Nissan/Divulgação).