Novo McLaren W1 é o verdadeiro supercarro

O novo McLaren W1 é o sucessor inovador para dois dos maiores supercarros de todos os tempos – o McLaren F1 e o McLaren P1TM – e eleva a linhagem do carro McLaren ‘1’ a novos patamares em todos os aspectos de desempenho.

Expressão máxima de um supercarro real, o novo W1 foi criado de acordo com o ethos da McLaren de desempenho líder de classe, informado pelos princípios básicos que sustentam cada supercarro McLaren: potência épica, aerodinâmica de ponta e tecnologias de chassi leve; os mais altos níveis de excelência dinâmica e a mais pura conexão com o piloto; o ambiente perfeito para o piloto, para todas as situações de direção; emoções visuais e sonoras inspiradoras.

Toda a experiência da McLaren em engenharia de baixo peso e alto desempenho aerodinâmico, inspirada por anos de inovação em corridas foi aplicada ao W1. A equipe de engenharia por trás do novo modelo McLaren Ultimate contribuiu entre eles para a conquista de 16 títulos de pilotos e construtores no Campeonato Mundial de Fórmula 1.

O prazer de dirigir arrepiante garantido pelo novo design aerodinâmico revolucionário de alta carga aerodinâmica, baixo arrasto e efeito solo do W1 é ainda mais aprimorado pelo processo de transformação exclusivo do modo Road (“Estrada”) para o modo Race (“Corrida”) para direção em pista: a altura do W1 em relação ao solo diminui e a suspensão é enrijecida. Asas ativas dianteiras e traseiras são acionadas, com o McLaren Active Long Tail se estendendo para trás em até 300 mm para auxiliar na geração de 1.000 kg de carga aerodinâmica disponível no W1.

O novo motor V8 biturbo MHP-8 de 4 litros que estreia no W1 é acoplado a um módulo E (elétrico) de alta potência. A potência deste novo trem de força híbrido de alto desempenho de 1.275 cv e a dedicação implacável da McLaren à engenharia leve resultaram em níveis de desempenho antes atingíveis apenas por supercarros e carros de corrida somente para pistas.

Assim como o nome W1 celebra a mentalidade “World Championship” (Campeonato Mundial) da McLaren, a data da revelação pública do carro também foi escolhida com isso em mente: 6 de outubro de 2024 é o 50º aniversário de Emerson Fittipaldi selando o primeiro Campeonato Mundial de Pilotos e Construtores de Fórmula 1 da McLaren.

No coração do W1 está um trem de força híbrido de alto desempenho totalmente novo, compreendendo o novo motor de combustão MHP-8 V8 da McLaren, um novo módulo E (integrando um motor elétrico de fluxo radial e unidade de controle do motor) e uma transmissão de 8 velocidades com E-reverso. A potência e o torque vão apenas para as rodas traseiras, por meio de um diferencial E.

Os 928 cv do novo V8 e 347 cv do módulo E se combinam para produzir 1.275 cv, dando ao W1 a maior potência de qualquer McLaren e colocando-o acima de todos os principais concorrentes. Projetado para entrega de potência épica e desempenho de tirar o fôlego, o trem de força se combina com um peso do veículo de 1.399 kg para fornecer uma surpreendente relação peso-potência de 1,09 kg/cv (potência-peso de 911 cv/tonelada) para o W1 – a mais alta de todos os tempos para qualquer McLaren legal para as ruas e, mais importante, o melhor da categoria.

Essa enorme quantidade de potência, juntamente com o torque máximo de 1.340 Nm e a resposta instantânea do acelerador do módulo E, dá ao W1 números de aceleração surpreendentes: 0-100 km/h em 2,7 segundos, 0-200 km/h em apenas 5,8 segundos e 0-300 km/h em menos de 12,7 segundos.

A McLaren desafiou as convenções ao escolher manter a pureza da tração traseira em um carro com tanta potência e torque, em um momento em que os concorrentes estão se voltando para a assistência de tração dianteira. Somente a McLaren poderia atingir com sucesso uma aceleração dessa magnitude com desempenho dinâmico para corresponder em um supercarro de tração traseira, graças à sua extensa herança da Fórmula 1, que implanta exclusivamente tração traseira para atingir o auge do desempenho e a máxima precisão de direção.

O novíssimo motor V8 de 90 graus MHP-8 da McLaren foi projetado para estar no centro dos melhores trens de força eletrificados. A unidade biturbo de 3.988 cm³ tem bloco leve, cabeçotes de cilindro e pistões em alumínio e mostra a experiência da McLaren em engenharia de motores a combustão que definem novos padrões – por exemplo, furos de cilindro revestidos com spray de plasma são empregados para permitir rotações de até 9.200 rpm.

O módulo E derivado do automobilismo que funciona em combinação com o motor de combustão é montado na lateral da transmissão e contribui com até 347 cv. Composto por um motor E de fluxo radial e uma Unidade de Controle de Motor integrada – uma abordagem de engenharia semelhante à adotada nas corridas da IndyCar. O elemento do motor E é capaz de girar até 24.000 rpm e tem uma saída específica de 23 cv/kg, que é diretamente comparável aos motores E de Fórmula 1. O módulo E é alimentado por uma bateria de 1.384 kWh, que, juntamente com a unidade de gerenciamento e a unidade de distribuição de energia, é alojada em um piso de fibra de carbono estrutural alojado dentro de uma cavidade no monocoque de fibra de carbono, localizado o mais baixo possível para beneficiar o centro de gravidade do veículo.

As células de bateria derivadas do automobilismo são projetadas para priorizar saídas de alta potência para o módulo E, aumentando a resposta do acelerador e impulsionando a potência geral para os níveis necessários para fornecer os níveis de desempenho impressionantes que o W1 atinge. Mesmo com esse foco na maximização da potência, o W1 pode ser conduzido em modo elétrico de emissão zero por até 2 km. O estado de carga da bateria é gerenciado para manter um nível mínimo de carga para dar partida no motor na partida do veículo, energia para a função de marcha ré e uma reserva para quando o carro permanecer estacionado por longos períodos.

A McLaren tem sido sinônimo de inovação aerodinâmica e excelência desde o seu início, com o próprio Bruce McLaren sempre determinado a buscar qualquer vantagem oferecida por novas maneiras de gerenciar o fluxo de ar para equilibrar sustentação e arrasto da maneira mais eficiente possível. O carro de corrida McLaren M6A Can-Am vencedor do campeonato de 1967 empregou aerodinâmica de efeito solo com grande sucesso e, embora tenha demorado mais uma década para que a tecnologia chegasse à Fórmula 1 (e a década de 1990 para que o McLaren F1 mostrasse o quão eficaz ela poderia ser em um carro de rua), o efeito solo continua sendo uma vantagem significativa como parte de um pacote aerodinâmico geral para os fabricantes de automóveis que podem dominá-lo.

A plataforma aerodinâmica do W1 é a mais avançada já vista em um carro de rua da McLaren, o resultado de 350 horas de sessões em túnel de vento com 5.000 pontos testados. O conceito começa com o monocoque Aerocell, moldado para facilitar a aerodinâmica de efeito solo total. Apresentando assentos integrados (o que economiza quase 70 mm na exigência de distância entre eixos), apoios para os pés elevados com uma caixa de pedais ajustável e volante ajustável para garantir a posição de condução ideal, o Aerocell é exclusivo do W1, que também apresenta o maior número de áreas de superfície aerodinâmicas e ativas de qualquer McLaren.

O Aerocell também incorpora fixações para as primeiras portas anédricas da McLaren. A decisão de adotar este conceito de porta foi ditada por requisitos aerodinâmicos que exigem um design de porta articulado apenas a partir do teto. Em conjunto com o vidro lateral de tamanho reduzido, a porta anédrica (McLaren Anhedral Door) permite a otimização do fluxo de ar dos arcos das rodas dianteiras para os radiadores, fornecendo espaço de resfriamento extra que permite que o tamanho dos radiadores necessários para resfriar o trem de força seja reduzido e economizando peso. O fato de o formato da porta lembrar a lateral da carroceria do carro de Fórmula 1 McLaren MCL38 também é uma assinatura visual diferenciada.

A atenção aos requisitos aerodinâmicos no W1 se estende até mesmo ao trem de força, que é inclinado em 3 graus para acomodar o difusor traseiro de alta carga aerodinâmica do carro.

A chave para a dualidade de caráter dinâmico do W1 — oferecendo uma experiência de direção sublime na estrada e na pista — é o modo McLaren Race. Quando implantado, ele envolve tecnologias aerodinâmicas para permitir o melhor do mundo – uma radical transformação de caráter da estrada para a pista. Exclusivamente no W1, grande parte da carga aerodinâmica é obtida usando toda a parte inferior da carroceria para efeito de solo, com isso maximizado quando o modo Race é selecionado.

A redução da altura (em 37 mm na frente e 17 mm na traseira) e a implantação de asas dianteiras e traseiras ativas não são apenas teatro. No modo Race, o W1 é capaz de gerar até 350 kg de carga aerodinâmica na frente e 650 kg na traseira, dando uma carga aerodinâmica total de até 1.000 kg em curvas de alta velocidade.

As asas dianteiras e traseiras ativas e um desviador de fluxo de ar montado no teto W1 estão entre os recursos aerodinâmicos mais avançados já encontrados em um McLaren de rua. A revolucionária asa traseira McLaren Active Long Tail – visualmente o elemento mais marcante do novo W1 – é absolutamente essencial para o desempenho aerodinâmico do carro. A primeira associação da McLaren com um nome “longtail” remonta ao F1 GTR de 1997, mas no caso desta nova asa Active Long Tail, é uma parte essencial da estratégia para gerenciamento de arrasto, sustentação e downforce.

Acionada por quatro motores elétricos e movendo-se para cima, para baixo e (dependendo se o W1 está no modo Road ou Race) também 300 mm para trás e ajustando continuamente, a McLaren Active Long Tail estende a área de trabalho do difusor traseiro no modo Race e é essencial para a geração de downforce. Ela também opera em configurações DRS e airbrake conforme necessário para ajudar a otimizar o equilíbrio aerodinâmico.

A asa dianteira é acionada por dois motores elétricos e oscila em um arco para criar uma área frontal inferior de largura total, alimentando ar sob o carro no modo Race por meio de uma bandeja em T e quilha no estilo Fórmula 1. As duas asas trabalham em conjunto e com outros elementos para permitir o gerenciamento rápido e preciso dos requisitos aerodinâmicos. (Fotos: McLaren Automotive/Divulgação).