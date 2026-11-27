O novo GR Corolla chega oficialmente ao mercado brasileiro pelo preço de R$ 399.990. Apresentado aqui na Tribuna em agosto passado, o modelo da Gazoo Racing recebeu recalibração no motor para entregar mais torque, alterações no sistema de arrefecimento e novos ajustes na suspensão e na tração integral.
O conjunto mecânico mantém o motor 1.6 Turbo de três cilindros com potência máxima de 304 cv, acoplado ao câmbio manual iMT de seis marchas. A principal alteração técnica está no torque máximo, que subiu de 37,7 kgfm (370 Nm) para 40,8 kgfm (400 Nm). Segundo a fabricante, esse aumento atua em médias e altas rotações para melhorar as retomadas e as saídas de curva.
Para lidar com temperaturas elevadas durante o uso contínuo em pista ou condução esportiva, a parte dianteira recebeu um novo duto de ar frio. O componente fica abaixo do filtro de ar, é acionado em altas rotações e capta o fluxo externo diretamente pela grade do para-choque, reduzindo a temperatura do ar admitido pelo motor.
GR Corolla tem suspensão e tração integral
O acerto dinâmico passou por modificações na suspensão. O modelo ganhou novos braços inferiores e pivôs, além de amortecedores dianteiros e traseiros equipados com molas de retorno. A barra estabilizadora e as molas helicoidais traseiras também foram recalibradas para alterar a resposta da direção e a estabilidade em curvas.
O sistema de tração integral GR-FOUR teve os modos de seleção renomeados e reconfigurados. A distribuição de força entre os eixos dianteiro e traseiro funciona da seguinte forma:
- Modo Normal: substitui o antigo modo “FRONT” e mantém distribuição fixa de 60:40 entre dianteira e traseira.
- Modo Gravel: substitui o antigo modo “REAR” e divide a força em 50:50 entre os eixos para pisos de baixa aderência.
- Modo Track: ajusta continuamente a distribuição de torque entre 60:40 e 30:70 conforme os comandos do motorista e as condições de rodagem.
Desenvolvimento e posicionamento
De acordo com a Gazoo Racing, as mudanças aplicadas no modelo derivam de testes realizados em competições como a Super Taikyu Series, no Japão.
“O GR Corolla representa a expressão máxima da filosofia da Gazoo Racing aplicada a um veículo de produção. A chegada dele ao Brasil demonstra nosso compromisso em oferecer aos entusiastas brasileiros produtos únicos, desenvolvidos com toda a experiência adquirida nas pistas e transferida para as ruas”, afirmou Diana Sabino, head comercial de Lexus e Gazoo Racing.
Ficha técnica do novo GR Corolla (dados informados)
|Especificação
|Detalhe
|Preço
|R$ 399.990
|Motor
|1.6 Turbo de três cilindros
|Potência máxima
|304 cv
|Torque máximo
|40,8 kgfm (400 Nm)
|Câmbio
|Manual iMT de 6 marchas
|Tração
|Integral GR-FOUR (modos NORMAL, GRAVEL e TRACK)