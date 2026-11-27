O novo GR Corolla chega oficialmente ao mercado brasileiro pelo preço de R$ 399.990. Apresentado aqui na Tribuna em agosto passado, o modelo da Gazoo Racing recebeu recalibração no motor para entregar mais torque, alterações no sistema de arrefecimento e novos ajustes na suspensão e na tração integral.

O conjunto mecânico mantém o motor 1.6 Turbo de três cilindros com potência máxima de 304 cv, acoplado ao câmbio manual iMT de seis marchas. A principal alteração técnica está no torque máximo, que subiu de 37,7 kgfm (370 Nm) para 40,8 kgfm (400 Nm). Segundo a fabricante, esse aumento atua em médias e altas rotações para melhorar as retomadas e as saídas de curva.

Para lidar com temperaturas elevadas durante o uso contínuo em pista ou condução esportiva, a parte dianteira recebeu um novo duto de ar frio. O componente fica abaixo do filtro de ar, é acionado em altas rotações e capta o fluxo externo diretamente pela grade do para-choque, reduzindo a temperatura do ar admitido pelo motor.

O motor 1.6 Turbo de três cilindros mantém os 304 cv de potência, mas recebeu recalibração que elevou o torque máximo de 37,7 kgfm para 40,8 kgfm. Foto: Divulgação/Toyota.

GR Corolla tem suspensão e tração integral

O acerto dinâmico passou por modificações na suspensão. O modelo ganhou novos braços inferiores e pivôs, além de amortecedores dianteiros e traseiros equipados com molas de retorno. A barra estabilizadora e as molas helicoidais traseiras também foram recalibradas para alterar a resposta da direção e a estabilidade em curvas.

O sistema de tração integral GR-FOUR teve os modos de seleção renomeados e reconfigurados. A distribuição de força entre os eixos dianteiro e traseiro funciona da seguinte forma:

Modo Normal: substitui o antigo modo “FRONT” e mantém distribuição fixa de 60:40 entre dianteira e traseira.

substitui o antigo modo “FRONT” e mantém distribuição fixa de 60:40 entre dianteira e traseira. Modo Gravel: substitui o antigo modo “REAR” e divide a força em 50:50 entre os eixos para pisos de baixa aderência.

substitui o antigo modo “REAR” e divide a força em 50:50 entre os eixos para pisos de baixa aderência. Modo Track: ajusta continuamente a distribuição de torque entre 60:40 e 30:70 conforme os comandos do motorista e as condições de rodagem.

Novo GR Corolla chega oficialmente no Brasil por R$ 399.990. Foto: Divulgação/Toyota.

Desenvolvimento e posicionamento

De acordo com a Gazoo Racing, as mudanças aplicadas no modelo derivam de testes realizados em competições como a Super Taikyu Series, no Japão.

“O GR Corolla representa a expressão máxima da filosofia da Gazoo Racing aplicada a um veículo de produção. A chegada dele ao Brasil demonstra nosso compromisso em oferecer aos entusiastas brasileiros produtos únicos, desenvolvidos com toda a experiência adquirida nas pistas e transferida para as ruas”, afirmou Diana Sabino, head comercial de Lexus e Gazoo Racing.

Ficha técnica do novo GR Corolla (dados informados)

Especificação Detalhe Preço R$ 399.990 Motor 1.6 Turbo de três cilindros Potência máxima 304 cv Torque máximo 40,8 kgfm (400 Nm) Câmbio Manual iMT de 6 marchas Tração Integral GR-FOUR (modos NORMAL, GRAVEL e TRACK)