Novas Yamaha Factor, Factor DX e FZ15 ABS Connected 2025

A nova Yamaha Factor, disponível em duas versões, Factor e Factor DX, já tem preço público sugerido. Com mecânica confiável e desempenho excelente para o uso diário, a nova moto urbana da Yamaha ficou ainda mais robusta e com design completamente renovado, mais moderna, sofisticada e tecnológica.

Novo design e agora com farol de LED

AYamaha Factor 2025 tem novo design, além do farol completamente novo e de LED, e novas carenagens do tanque pintadas com acabamento sofisticado. A moto tem também novo spoiler de motor, com design mais esportivo. Pensando em melhorar a experiência do motociclista, proporcionando mais conveniência e estilo, a Yamaha equipou a nova Factor com tampa do tanque tipo aviador.

Painel completamente novo com estilo “Blackout”

Dentre os destaques também está o novo painel estilo “Blackout”, com novo design e interface, que facilita a vida do piloto, melhorando a visualização dos dados exibidos na tela de LCD em todas as situações, de dia e de noite. Com indicador de marchas e função ECO, o novo painel é mais sofisticado e exibe informações de forma intuitiva.

Yamaha Factor DX

A nova Factor DX se diferencia devido ao novo farol de LED com exclusiva luz de posição integrada e por outras exclusividades, como rodas coloridas, spoiler de motor, para-lama e traseira pintados na cor da moto, motor pintado de preto e pela nova alça do garupa com acabamento premium de alumínio. Essa versão também tem um Pack de Acessórios que oferece mais conveniência e comodidade para o motociclista, que inclui tomada USB (uma entrada tipo A e outra tipo C) e cavalete central.

Motor confiável e ciclística consagrada

A nova Factor está equipada com o confiável motor 150cc BlueFlex, que entrega 11,8 cv de potência a 7.250 rpm com gasolina (12 cv com etanol) e 1,3 kgf.m de torque a 6.000 rpm. Com 15,4 litros de capacidade no tanque de combustível, a nova Factor tem autonomia de sobra para rodar.

Para superar com tranquilidade os obstáculos diários, a moto está equipada com uma suspensão com garfo telescópico de 120 mm de curso na dianteira e balança traseira com 111 mm de curso. Os freios são combinados, com disco de 245 mm na roda dianteira e tambor na traseira. O novo pneu traseiro mais largo, nas medidas 100/80-18, confere um design mais robusto para o modelo. O pneu dianteiro tem as medidas 80/100-18.

Cores e disponibilidade

A nova Yamaha Factor estará disponível nas cores Sports White (Branco Sólido), Red Hot (Vermelho Metálico) e Black Eclipse (Preto Sólido) e tem preço público sugerido de R$ 17.690 (além do frete e seguro de frete). Já a Yamaha Factor Dx poderá ser comprada nas cores Silver Beskar (Prata) com rodas verdes, Racing Blue (Azul Metálico) com rodas azuis e Midnight Black (Preto Metálico) com rodas douradas por R$ 18.490 (além do frete e seguro de frete). Com o Pack de Acessórios, a Factor DX tem preço sugerido de R$ R$ 18.990, fora frete e seguro de frete.

O modelo chegará às lojas brasileiras da Yamaha a partir de janeiro de 2025, com garantia de três anos e revisão preço fixo.

Yamaha Fazer FZ15 ABS Connected

O modelo, que tem design robusto e imponente, como o de motocicletas de maiores cilindradas, agora está conectado com o Yamaha Motorcycle Connect, o Y-Connect, e já tem preço público sugerido.

A Fazer FZ15 ABS Connected ganhou novo spoiler de motor, nova cor da tampa de proteção do escapamento, agora preta, além das novas cores, que deixaram a motocicleta com um visual mais esportivo e arrojado.

Motor confiável e com excelente desempenho

A motocicleta mais tecnológica e completa do segmento é equipada com o confiável motor 150cc BlueFlex que entrega até 11,7 cv de potência a 7.250 rpm, quando abastecida com etanol (11,6 cv com gasolina), e 1,3 kgf.m de torque a 6.000 rpm.

Pioneira em muitos aspectos, a Yamaha Fazer FZ15 ABS Connected tem farol com projetor, luz de posição e lanterna traseira de LED, suspensão traseira monocross que garante excelente absorção de impacto e estabilidade, além de freio a disco nas duas rodas com sistema ABS na dianteira.

Todo fabricado em aço, o chassi do tipo Diamante é leve e resistente a torções, incidindo diretamente no comportamento da motocicleta. Sua principal contribuição está na agilidade, que pode ser sentida na capacidade da Fazer FZ15 ABS Connected mudar de trajetória com rapidez e estabilidade.

Painel completo e moderno

Seu painel completo, multifunção e 100% digital no estilo “Blackout”, oferece fácil visualização para o piloto em qualquer condição. Com o Yamaha Motorcycle Connect, o Y-Connect, o display com iluminação de LED agora exibe indicador de conexão do celular com App, nível da bateria do celular conectado, notificação de mensagem recebida e notificação de ligação recebida. Agora o modelo está equipado com uma nova tomada 12V na mesa do guidão, o que garante mais conveniência para o motociclista.

O painel da Fazer FZ15 ABS Connected ainda exibe a função ECO, ideal para quem quer conduzir a moto de forma mais econômica e diminuir ainda mais as despesas com combustível. O indicador aparece no painel no momento da pilotagem quando o consumo é menor, auxiliando em uma condução mais econômica.

O display mostra o indicador de marcha, que facilita a condução, marcador do nível de combustível, conta-giros, velocímetro, hodômetro total e dois parciais, relógio e as luzes indicadoras do sistema de ABS, do sistema BlueFlex, de funcionamento de sistema de injeção e de piscas, farol alto e neutro.

Cores e disponibilidade

A Fazer FZ15 ABS Connected estará disponível nas lojas da Yamaha em janeiro de 2025 pelo preço público sugerido de R$ 20.390 (além do frete e seguro de frete), com três anos de garantia e revisão preço fixo. A Fazer FZ15 ABS Connected poderá ser comprada nas novas cores Titanium Grey (Cinza Fosco) com rodas vermelhas e Matt Green (Verde Fosco), além das já conhecidas Racing Blue (Azul Metálico) e Magma Red (Vermelho Metálico). (Fotos: Yamaha/Divulgação).