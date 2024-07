Nova referência em design, tecnologia e experiência a bordo

Um carro novo, com design impactante, irresistível e único no mundo inteiro. Com o Novo Peugeot 2008, a marca fortalece sua identidade inovadora e felina, ao passo que eleva os padrões de elegância, tecnologia e robustez em seu segmento.

Não é exagero afirmar que o Novo Peugeot 2008 rouba toda a atenção por onde passa, afinal, é impossível ficar alheio a uma personalidade tão marcante e atraente. Sua nova postura, por si só, ilustra de maneira muito expressiva o movimento de luxo que o SUV experimenta e compartilha com seus admiradores.

O lançamento do Novo Peugeot 2008 representa a estreia da atual identidade da Marca no Brasil, um design assinalado por traços únicos e igualmente replicados globalmente.

E mais: a novidade traz consigo uma nova versão do emblemático GT, que exibe um estilo ainda mais robusto e imponente. Dotado de elementos inconfundíveis, o veículo esbanja ousadia e modernidade, com doses de sofisticação e tecnologia de última geração na mesma proporção. Um automóvel perfeito para quem gosta de SUV tanto quanto de se destacar – e que está a pouquíssimos passos de começar a circular no país.

A Peugeot também confirma a chegada do Novo E-2008, a versão 100% elétrica que vai deixar a nova gama 2008 ainda mais completa – e, vale dizer, carrega uma série de novidades eletrizantes.

Um veículo que promete e entrega tudo que o consumidor anseia, tanto no sentido racional quanto no emocional:

– Um design magnético, cheio de atitude;

– Encantamento, por meio de uma experiência a bordo imersiva e única;

– Prazer de condução incomparável.

Com o Novo 2008, a Peugeot se mostra ainda mais magnética, potente e eletrizante. Você não perde por esperar…

(Fotos: Peugeot/Divulgação).