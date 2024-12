Nissan Kicks supera recorde histórico de vendas anuais

Já reparou nas ruas como o número de Nissan Kicks não para de crescer? Não é impressão, você está certo. E o SUV da marca japonesa acaba de demonstrar mais uma vez que segue sua trajetória de grande sucesso no Brasil ao bater o recorde histórico de vendas anuais no mercado nacional: 56.063.

Um marco que fica ainda mais significativo levando em consideração que o modelo superou nos 11 meses de 2024 – de janeiro a novembro – o seu até então melhor desempenho anual, que era de 56.058 unidades comercializadas, registrado no ano completo de 2019. Ou seja: o novo recorde ainda está em evolução diariamente até o 31 de dezembro.

Lançado mundialmente primeiro no Brasil em 2016, o Nissan Kicks passou por uma evolução em 2021 e é reconhecido pelo seu design, espaço interno, conforto e desempenho que equilibra dirigibilidade e economia de combustível. O resultado é a forte aceitação pelos brasileiros, que foram a inspiração e foco no seu desenvolvimento.

O modelo é fabricado no Complexo Industrial da Nissan em Resende, no estado do Rio de Janeiro, e seguirá em produção mesmo com a chegada da nova geração ao Brasil, em 2025, como parte do investimento de R$ 2,8 bilhões que a empresa está fazendo no país. Os dois modelos vão conviver no mercado, ampliando a oferta de produtos da marca.

As vendas do Nissan Kicks de janeiro a novembro de 2024 são tão marcantes que já representam um crescimento de 22% em comparação ao resultado do mesmo período de 2023. Um desempenho que segue a forte evolução que a Nissan tem apresentado no Brasil.

Marca que mais cresceu em vendas no país em 2023, entre as já consolidadas no mercado, com 35,2%, a Nissan segue seu plano de evolução e fechou os 11 meses de 2024 novamente com o melhor desempenho no setor. De janeiro a novembro desse ano, a empresa comercializou 80.656 carros de passeio e veículos comerciais leves em solo brasileiro, contra 65.145 unidades no mesmo período de 2023, o que representou um crescimento de 24%.

“O desempenho do Nissan Kicks, no segmento mais competitivo da indústria, é um reflexo da qualidade dos nossos produtos, o foco que temos na experiência dos clientes e do excelente trabalho de nossa equipe em conjunto com a nossa rede de concessionários em todo o país. A base está preparada para avançarmos para uma nova fase em 2025, com a ampliação da linha, em função da convivência do modelo atual com a totalmente nova geração do Nissan Kicks”, afirma Gonzalo Ibarzábal, presidente da Nissan do Brasil. (Foto: Nissan/Divulgação).