Nissan Frontier, equipamentos que a tornam a única no segmento

A Nissan tem tradição de mais de 80 anos no desenvolvimento e produção de picapes e a Nissan Frontier capitalizou toda essa experiência para atender aos desejos daqueles que procuram picapes robustas, ágeis e fáceis de se utilizar. Além de serem igualmente adequadas tanto para o trabalho como para o lazer.

Dessa forma, em 2022, a Nissan lançou a nova geração desta picape na América Latina, que apresentou uma evolução notável em design, tecnologia e robustez.

Neste último quesito, a Nissan Frontier destaca-se pelas seguintes evoluções:

Melhores ângulos de entrada (32º) e saída (26º), que proporcionam maior capacidade para o fora de estrada, evitando danos ao chassi e aos para-choques;

Sistema Shift-on-the-fly com comando seletor que permite mudar de 2WD para 4H em movimento, a até 70km/h;

Suspensão Multilink: essa suspensão, combinada com molas e braços de controle longitudinais e transversais, minimiza ruídos e vibrações ao absorver melhor as imperfeições da estrada;

Diferencial de deslizamento limitado: para a condução em terrenos exigentes, a Nissan Frontier é equipada, em todas as suas versões, com um diferencial de deslizamento limitado (BLSD) que aplica a força da frenagem às rodas que patinam por falta de aderência. Além disso, a versão PRO-4X oferece a opção de bloqueio mecânico do diferencial traseiro, mecanismo que garante a distribuição da força para ambas as rodas do eixo traseiro igualmente, ajudando a evitar atolamento.

Configuração recomendada para condução em areia

O primeiro passo para configurar a Nissan Frontier antes de entrar na areia é diminuir a pressão dos pneus, o que aumenta a superfície de apoio no solo. A partir desse momento, as manobras devem incluir curvas largas e pouca aceleração para não destalonar os pneus (desencaixe do talão do pneu do aro da roda).

A posição de dirigir é muito importante: o mais ereto possível para a melhor visualização do capô. E coloque as mãos no volante na posição “10 e 10”, como os ponteiros do relógio.

Utilize a 4×4 reduzida, na qual o veículo desligará os controles de tração e estabilidade, permitindo movimentos laterais sem a intervenção da configuração eletrônica que atua automaticamente e pode interromper a manobra. Esta é recomendada para condições off-road nas quais o veículo necessita de mais potência do motor.

Tanto para subir como para descer uma duna, é aconselhável fazê-lo em linha reta e não na diagonal. Neste ponto, desempenham papel fundamental os ângulos de entrada e saída melhorados da Nissan Frontier, os mais amplos do segmento, permitindo manobras mais intensas e com menos riscos.

Uma dica para conduzir na areia é manter uma velocidade constante para que os pneus possam deslizar em vez de atolar. O uso correto da inércia ajuda como aliada para favorecer a circulação entre dunas, tendo em conta a antecipação e leitura do terreno.

A experiência do piloto também desempenha papel fundamental: a condução off-road exige tomadas de decisão constantes.

A Nissan Frontier está preparada para responder a diferentes perfis de utilizadores e múltiplos usos, pois foi concebida para oferecer funcionalidade e resistência, bem como um excelente desempenho em cada experiência.