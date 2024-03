Nissan e Honda vão iniciar estudo de viabilidade para parceria estratégica

A Nissan Motor Co., Ltd. (Nissan) e a Honda Motor Co., Ltd. (Honda) anunciaram na sexta-feira (15/03), que as duas empresas assinaram um memorando de entendimento por meio do qual vão iniciar um estudo de viabilidade para uma parceria estratégica nas áreas de eletrificação e inteligência veicular.

Para acelerar ainda mais os esforços visando a neutralidade de carbono e zero fatalidade em acidentes de trânsito, será fundamental fortalecer as tecnologias ambientais e de eletrificação, bem como o desenvolvimento de softwares. As duas empresas firmaram o memorando de entendimento com base na crença de que é fundamental unirem suas forças e explorarem a possibilidade de colaboração futura.

O escopo do estudo de viabilidade inclui plataformas de softwares automotivos, componentes-chave relacionados aos veículos elétricos e a complementariedade de produtos.

“É importante nos prepararmos para o aumento no ritmo das transformações na mobilidade em médio e longo prazo. Por isso, é relevante firmarmos este acordo com base no entendimento mútuo de que a Honda e a Nissan enfrentam desafios comuns. Estamos ansiosos para acelerar nossas discussões, para atingir um crescimento sustentável por meio de uma relação benéfica para ambas as partes”, comentou Makoto Uchida, presidente e CEO da Nissan Motor Co.

“Neste período da maior transformação da indústria automotiva no último século, vamos examinar o potencial de parceria entre a Nissan e a Honda. Nossos critérios de estudo serão concentrados em analisar se a sinergia das tecnologias e know-how desenvolvidos pelas nossas empresas nos permitirá assumir uma posição de líderes no setor por meio da criação de novo valor para a indústria automotiva”, disse Toshihiro Mibe, diretor, presidente e representante executivo da Honda. (Foto: Nissan/Divulgação).