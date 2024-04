NGK alerta sobre riscos de dirigir com problemas no sistema de injeção

A NGK, marca da Niterra multinacional japonesa detentora das marcas NGK e NTK e especialista em componentes para sistemas de ignição, destaca os perigos associados à operação de veículos com sistemas de injeção defeituosos.

1- Aumento no consumo de combustível: problemas no sistema de injeção podem resultar em um aumento significativo no consumo de combustível e, consequentemente, em despesas financeiras adicionais para o motorista.

2- Danos a componentes críticos: falhas nesse sistema também podem causar danos em outros componentes do veículo, pelo combustível injetado de forma incorreta ou não queimado, como o catalisador, comprometendo o desempenho do veículo e também a integridade do motor.

3- Falhas e paradas inesperadas: além dos problemas já citados, as falhas no sistema de injeção podem levar a dificuldades de funcionamento e até mesmo a paradas inesperadas, que podem gerar situações inconvenientes para os usuários do veículo.

Papel da manutenção preventiva

Para mitigar os problemas mencionados, é essencial que o condutor assegure a manutenção adequada desses sistemas. Tal prática promove a eficiência do veículo, resguarda a segurança do motorista e assegura a conformidade com as rígidas regulamentações ambientais criadas para reduzir os poluentes ambientais e aumentar a eficiência energética.

Hiromori Mori, consultor de Assistência Técnica da Niterra do Brasil enfatiza a importância de seguir as recomendações estabelecidas pelas montadoras. “É fundamental realizar revisões e inspeções conforme o plano de manutenção indicado no manual do veículo, seja por tempo ou quilometragem. Contrariamente à percepção comum de que a manutenção automotiva é um custo desnecessário, a manutenção adequada prolonga a vida útil do veículo, e reduz custos adicionais, como consumo excessivo de combustível e depreciação do veículo”, afirma Mori.

A Niterra tem desempenhado um papel fundamental na evolução tecnológica dos sistemas de ignição e injeção. A empresa oferece uma ampla variedade de peças, englobando velas, cabos de ignição, e bobinas de ignição, além de uma ampla linha de sensores como sensores de oxigênio, MAP, TPS, rotação, nível de combustível, ABS, velocidade e temperatura do líquido de arrefecimento. Para além da produção e comercialização destes componentes, a organização se evidencia por adotar medidas globais voltadas à preservação ambiental e à promoção da sustentabilidade em suas atividades. (Foto: NGK/Divulgação).