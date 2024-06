Muffato faz melhor tempo do dia na F-Truck em Cascavel

Correndo em casa, o cascavelense Pedro Muffato confirmou o favoritismo e fez o melhor tempo da sexta-feira (31/05), primeiro dia da programação da 3ª etapa da Fórmula Truck, a ser disputada no próximo domingo, com largada às 12h45, para 43 minutos, mais uma volta de prova. Pilotando um Scania, Muffato fez o tempo de 1m21s330, ficando 0s522 à frente do catarinense Everton Fontanella, que fez 1m21s852, também com um Scania.

Os pilotos da categoria GT Truck (motores eletrônicos) ficaram com as nove primeiras posições dos treinos desta sexta-feira. Em terceiro se classificou Ramires Fontanella, irmão de Everton, seguido de Túlio Bendo, Rogério Agostini, Jorginho “Feio” Ribeiro, João Santa Helena, Ricardo Ançay e Rafael Fleck.

O primeiro colocado a categoria F-Truck (motores com bomba injetora) é o curitibano Márcio Rampon, com 1m24s589, ficando com a 10ª colocação na classificação geral. O segundo melhor também é paranaense. Duda Conci, de Cafelândia, se classificou em 15º, com 1m25s695. Depois vêm em Giovana Tavares em 16º, Fabrício Rossato, em 19.º, Douglas Collet em 22º, e Daniel Lovato em 27º.

A estreante Gabi Rampon se classificou em 12º na categoria F-Truck e em 37º na classificação geral. Ela disse ter feito as primeiras voltas muito nervosa, mas aos poucos foi diminuindo a tensão e procurando andar sempre no seu traçado para não atrapalhar os adversários mais rápidos. Ela acredita que subirá muitas posições nos treinos deste sábado.

Muffato faz testes

Satisfeito com sua performance nos treinos desta sexta-feira, Muffato informou que fez testes de molas e amortecedores durante os treinos e todas as mudanças deram resultados. Ele adianta que fará mais algumas mudanças nos treinos deste sábado, buscando deixar seu Scania mais veloz para o treino classificatório. “O caminhão está muito traseiro. De frente está muito bom. Vamos mexer um pouco mais e acreditamos que deveremos baixar um pouquinho mais este tempo”, frisa Muffato.

Já Paulinho Rampon destacou que seu treino foi dentro do que esperava, mas precisa melhorar um pouco mais. “Vamos fazer algumas mexidas, mas também devemos nos preocupar em não correr risco com fumaça”, diz Márcio Rampon, atual bicampeão da categoria F-Truck.

Programação

A programação prevê para este sábado, das 9 às 9h30, 3º treino do Grupo 2; das 9h40 às 10h10, 2º treino do Grupo 1; das 10h30 às 11 horas, 4º treino do Grupo 2; das 11h10 às 11h40-, 4º treino do Grupo 1; das 14 horas às 14h20, 5º treino do Grupo 2; das 14h30 às 14h50, 5º treino do Grupo 1; das 15h30 às 15h50, treino classificatório do Grupo 2; das 16 horas às 16h20, treino classificatório do Grupo 1; às 16h30, Top Qualifying com os oito melhores dos treinos classificatórios e a partir das 17 horas, visitação aos boxes.

No domingo, a velocidade no Autódromo Zilmar Beux começa com o GP de Ciclismo, a partir das 9h30, reunindo competidores do Brasil, Argentina e Paraguai; às 10h45, desfile dos pilotos; 11h30, visitação aos boxes e shows; às 12h15, abertura dos boxes; às 12h30, homenagens; às 12h35, execução do Hina Nacional; 12h45, largada da prova, com duração de 43 minutos, mais uma volta; e às 14 horas, cerimônia de pódio.

A Fórmula Truck 2024 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. As emoções da etapa de Cascavel poderão ser acompanhadas ao vivo pela Rede TV e pelas redes sociais da categoria, com narração de Elton Cipriani e comentários de Sérgio Kaskanlian.

Tempos da Fórmula Truck na sexta-feira em Cascavel:

1.º) Pedro Muffato (GT Truck), 1m21s330;

2.º) Everton Fotganella (GT Truck), 1m21s852;

3.º) Ramires Fontanella (GT Truck), 1m22s126;

4.º) Túlio Bendo (GT Truck), 1m22s275;

5.º) Rogério Agostini (GT Truck), 1m22s804;

6.º) Jorginho “Feio” Ribeiro (GT Truck), 1m23s018;

7.º) João Santa Helena (GT Truck), 1m23s989;

8.º) Ricardo Ançay (GT Truck), 1m24s094;

9.º) Rafael Fleck (GT Truck), 1m24s451;

10.º) Márcio Rampon (F-Truck), 1m24s589;

11.º) Álvaro Bendo (GT Truck), 1m24s671;

12.º) João Lemos (GT Truck), 1m24s807;

13.º) Sandro Pinheiro (GT Truck), 1m24s982;

14.º) Edivan Monteiro (GT Truck), 1m25s518;

15.º) Duda Conci (F-Truck), 1m25s695;

16.º) Giovana Tavares (F-Truck), 1m26s203;

17.º) Robson Trevisol (GT Truck), 1m26s569;

18.º) Rodrigo Gomes (GT Truck), 1m26s990;

19.º) Fabrício Rossato (F-Truck), 1m27s247;

20.º) Lazaro Donizete Domiciano (GT Truck), 1m27s398;

21.º) Robson Portaluppi (GT Truck), 1m27s554;

22.º) Douglas Collet (F-Truck), 1m227s622;

23.º) Douglas Torres (GT Truck), 1m28s291;

24.º) Alex Peixeiro (GT Truck), 1m28s412;

25.º) Bryan Ruan (GT Truck), 1m28s731;

26.º) Márcio Limestone (GT Truck), 1m28s739;

27.º) Daniel Lovato (F-Truck), 1m29s481;

28.º) Paulinho Rampon (GT Truck), 1m30s044;

29.º) Thiago Mânica (F-Trick), 1m30s651;

30.º) Gustavo Mânica (F-Truck), 1m30s869;

31.º) Max Nunes (F-Truck), 1m32s819;

32.º) Cléber Fonseca (F-Truck), 1m33s873;

33.º) Alissonn Nu4nberg (GT Truck), 1m35s096;

34.º) Niltinho Jacobsen (GT Truck), 1m36s295;

35.º) Tiago Bellaver (F-Truck),1m36s295;

36.º) Geraldo Galli (GT Truck), 1m37s249;

37.º) Gabi Rampon (F-Truck), 1m39s612;

38.º) Léo Barramacher (GT Truck, 1m45s754;

39.º) Adriano Rocha (GT Truck), 1m51s767.

Classificação do Campeonato Interestadual:

Categoria GT Truck (motores eletrônicos):

1.º) Pedro Muffato, com 115 pontos; 2.º) Rafael Fleck, 90; 3.º) Túlio Bendo, 80; 4.º) Álvaro Bendo, 75; 5.º) Jorge Mauricio Ribeiro, 70; 6.º) Everton Fontanella, 65; 7.º) Rodrigo Gomes Soares, 60; 8.º) Alisson Vinicius Nurnberg, 55; 9.º) João Helder Mottin, 50; 10.º) Ricardo Alcides Ança, 45; 11.º) Alex de Andrade Vieira, 40; 12.º) Sandro Abelardo Pinheiro, 35; 13.º) Márcio Limestone da Rosa, 30; 14.º) Adriano Rocha, 25; e em 15.º) Lazaro Donizete Domiciano, com 23 pontos.

Categoria F-Truck (motores com bomba injetora):

1.º) Márcio Rampon, com 110 pontos; 2.º) Gilmar Antonio Mottin, 90; e em 3.º) Carlos Eduardo Conci, com 85 pontos. Obs: Os demais inscritos na F-Truck não pontuaram por concluíres 75% da prova

Calendário da Fórmula Truck para 2024:

Já realizadas:

24 de março – Rivera (Uruguai);

21 de abril – Guaporé (RS).

Próximas etapas:

02 de junho – Cascavel (PR);

30 de junho – Campo Grande (MS);

04 de agosto – Londrina (PR);

31 de agosto – Velopark (RS);

13 de outubro – Santa Cruz do Sul (RS);

10 de novembro – Tarumã (RS);

01 de dezembro – Cascavel (PR).

(Fotos: Tiago Soares/Divulgação).