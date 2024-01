Motul lista 6 cuidados para ter com a moto nas férias

A Motul, multinacional francesa especializada em lubrificantes e fluidos de alta tecnologia, destaca seis cuidados especiais com a moto durante o período de férias, mesmo quando ela está parada. Além da utilização em grandes distâncias, a falta de rodagem pode caracterizar o uso como severo, exigindo atenção a diferentes componentes. Vamos à lista:

1 – Atenção à bateria: manter a bateria da motocicleta carregada é extremamente importante. A perda de carga pode ocorrer por causa do envelhecimento ou de problemas no retificador. Por isso, recomenda-se ligar a moto por alguns minutos caso não haja um carregador externo disponível;

2 – Verificação dos freios: os freios são peças fundamentais quando se trata de segurança. Uma dica da Motul é checar visualmente o desgaste das pastilhas e se atentar para o nível e as condições do fluido de freio, uma vez que vazamentos podem comprometer a pressão, prejudicando a frenagem. Se for necessário, convém substituir os componentes desgastados;

3 – De olho na calibragem dos pneus: a calibragem correta dos pneus é necessária para a aderência da moto. Uma calibragem maior do que a indicada pelo fabricante faz com que o pneu se desgaste mais no centro. Em contrapartida, uma calibragem mais baixa faz com que o pneu se desgaste mais nas bordas. Para evitar essas situações, é preciso atenção às marcações de desgaste e substituir os pneus se os sulcos estiverem muito baixos. Quando a motocicleta fica parada por longos períodos, também é importante manter a calibragem correta dos pneus para evitar deformações irreversíveis;

4 – Checagem do óleo do motor: a troca regular do óleo do motor é crucial para manter o desempenho da motocicleta. Nesse sentido, vale seguir o intervalo recomendado, mesmo durante a inatividade. No momento da medição do óleo, a moto deve estar na vertical e aquecida, utilizando um cavalete central ou de balança. Na troca, usar um filtro de óleo novo assegura o bom funcionamento do motor, contribuindo para a durabilidade e eficiência do veículo;

5 – Substituição do fluido de arrefecimento: o fluido de arrefecimento deve ser trocado a cada dois ou três anos, conforme a recomendação do fabricante. Deve-se olhar o nível durante as férias e, de acordo com as especificações técnicas, completar com um fluido de qualidade;

6 – Inspeção da suspensão: a suspensão da motocicleta é primordial para garantir a aderência, o controle e a estabilidade dos pneus. Recomenda-se a substituição regular do fluido de suspensão, seja após 30 mil quilômetros ou anualmente, como parte da manutenção preventiva. Em casos de vazamento nos retentores, a troca imediata do retentor e do fluido é vital para evitar contaminação no sistema de freios.

Produtos Motul contribuem com a manutenção da moto

Cuidados com a motocicleta exigem atenção específica que difere da dos carros, especialmente durante períodos de inatividade prolongada. Destaca-se a importância da suspensão e da corrente, que é responsável por transferir torque e potência do motor para as rodas e, por conta de retentores que impedem a saída da graxa, necessita estar sempre lubrificada e esticada para garantir uma transmissão perfeita para durabilidade e desempenho eficiente da moto.

“Antes de deixar a moto parada, é indicado realizar serviços de revisão e manutenção preventiva”, afirma Caio Freitas, engenheiro de Aplicações da Motul. Produtos eficientes, como o Engine Clean Moto, da Motul, oferecem limpeza para motores de quatro tempos. “Ao ser aplicado antes da troca de óleo, ele dissolve sujeiras e melhora a performance do motor”, explica.

Já o Boost and Clean Moto, indicado para uso a cada dois tanques cheios, limpa o sistema de alimentação de combustível da motocicleta, aumentando o número de octanas e melhorando a eficiência do motor. “Esses cuidados são essenciais para a durabilidade e eficiência da moto e proporcionam um desempenho confiável”, conclui Freitas.

Mercado Livre

Sabia que agora a Motul está presente também no Mercado Livre? Você pode adquirir diversos produtos do portfólio da marca por meio da sua loja oficial no Mercado Livre. Basta acessar o link oficial e conferir tudo para seu veículo: https://loja.mercadolivre.com.br/motul.