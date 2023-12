Moto1000GP divulga calendário oficial para a Temporada 2024

O Moto1000GP confirmou as datas e os locais das provas para a temporada de 2024. Com início programado para abril em Goiânia (GO), o calendário de eventos prevê a realização das provas em autódromos do Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, totalizando oito etapas em cinco pistas distintas.

Além da expansão no número de etapas, que já foi anunciada pela organização em novembro, a grande novidade para o próximo ano é a inclusão de São Paulo (SP) e Santa Cruz do Sul (RS) no calendário. O Moto1000GP terá provas em três diferentes regiões: Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Gilson Scudeler, CEO do campeonato, detalhou o processo de seleção dos locais. “A escolha dos locais de prova foi baseada, em primeiro lugar, na segurança. Em seguida, consideramos aspectos comerciais e ajustamos de acordo com as praças disponíveis. Compreendemos que o ideal seria uma etapa em cada pista, mas a realidade atual de alguns autódromos, como Campo Grande e Brasília, não nos permite essa opção para 2024”, explicou.

Quanto ao Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul, que requer ajustes na pista, a organização do Moto1000GP tomará uma decisão conforme o andamento do processo de reforma. “Há um grande desejo e expectativa pela realização dessa etapa. Estamos mantendo-a no calendário e acompanhando a abertura de licitações e o cronograma das obras”, destacou Scudeler. Santa Cruz do Sul é a única praça com chance de alteração no calendário, tendo Cascavel, no Paraná, como opção para realização da etapa.

“Consideramos também as condições climáticas prováveis e planejamos as datas das etapas visando aumentar a probabilidade de termos boas condições meteorológicas durante o fim de semana de cada etapa. Todos esses elementos são levados em conta para garantir o conforto e aprimorar a experiência do público, incentivando cada vez mais o acompanhamento das corridas do Moto1000GP”, concluiu o CEO.

O Moto1000GP, que é o Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, segue todos os protocolos de segurança exigidos pela Confederação Nacional do Motociclismo (CBM) e pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM).

Moto1000GP – Calendário de eventos de 2024:

1ª Etapa – 27 e 28 de abril: Goiânia (GO);

2ª Etapa – 25 e 26 de maio: Curvelo (MG);

3ª Etapa – 29 e 30 de junho: São Paulo – Interlagos (SP);

4ª Etapa – 13 e 14 de julho: Goiânia (GO);

5ª Etapa – 17 e 18 de agosto: Cascavel (PR);

6ª Etapa – 14 e 15 de setembro: Curvelo (MG);

7ª Etapa – 19 e 20 de outubro: Santa Cruz do Sul (RS) OU Cascavel (PR);

8ª Etapa – 09 e 10 de novembro: Goiânia (GO).