Mitsubishi desenvolve no Brasil carro para disputar provas mundiais

A HPE Automotores, representante oficial da Mitsubishi Motors no Brasil, celebra mais um momento histórico dentro de sua vitoriosa trajetória no esporte a motor: em parceria com a Spinelli Racing, a marca dos três diamantes está desenvolvendo em solo brasileiro a picape Triton Ultimate Racing, um carro de rally raid do mais alto nível, apto a competir na principal categoria das mais importantes provas do circuito mundial de Rally Raid, como o Sertões e o Dakar.

A notícia se soma ao recente anúncio da volta da Mitsubishi Motors à Stock Car, mais importante categoria do automobilismo brasileiro, e reforça o compromisso da marca dos três diamantes como uma grande incentivadora do automobilismo no País.

Desenvolvido e fabricado nas instalações da Spinelli Racing – renomada preparadora e construtora de veículos de competição e organizadora de eventos como a Mitsubishi Cup – a Triton Ultimate Racing é um projeto 100% brasileiro e agrega todo o conhecimento de um dos maiores nomes do rally brasileiro, o piloto Guiga Spinelli, maior campeão do Rally dos Sertões entre os carros com cinco títulos e duas vezes top 10 no Rally Dakar.

O projeto começou logo após o encerramento da edição 2023 do Rally dos Sertões e envolve cerca de 30 profissionais entre engenheiros, desenhistas, ferramenteiros, mecânicos, eletricistas além de técnicos em eletrônica, motores e carroceria, entre diversos outros colaboradores que se dedicam diariamente ao projeto, na sede da Spinelli Racing na Fazenda Velocittá.

O local conta com toda a estrutura necessária para a fabricação e para os testes de desenvolvimento do novo veículo, que representará a Mitsubishi Motors e o Brasil em competições de rally mundo afora.

Mauro Luis Correia, CEO da HPE Automotores, disse que: “As competições de rally são o nosso melhor laboratório para desenvolvimento de sistemas e tecnologias para os veículos Mitsubishi Motors vendidos em todo o país. Esse projeto está nos dando um vasto conhecimento para o desenvolvimento dos nossos modelos para os consumidores em geral, em especial os do agronegócio, que usam tudo aquilo que a linha de picapes Mitsubishi Motors oferece. É uma honra fazer parte desse projeto tão ambicioso que, em conjunto com a Spinelli Racing, está produzindo em solo brasileiro um modelo capaz de competir de igual para igual com os melhores do mundo, dentro da principal categoria do Rally Raid mundial”.

Triton digna do DNA da Mitsubishi Motors nas competições de rally

A Triton Ultimate Racing traz consigo todo o DNA vitorioso da Mitsubishi Motors nas competições de rally mundo afora. A marca dos três diamantes é a maior vencedora da história do Rally Dakar e do Rally dos Sertões, com doze vitórias em cada uma dessas competições, marca nunca igualada até hoje.

O modelo é equipado com motor V8 de 450 cv de potência, aliado a uma caixa de câmbio sequencial de seis velocidades da marca Sadev, referência dentro do mundo do esporte a motor.

O alto nível de qualidade em cada peça também está presente nos diferenciais, produzidos pela Xtrac, pelos oito amortecedores de altíssimo desempenho produzidos pela Relger e pelos pneus de 37’.

O sistema de injeção eletrônica é todo gerido por uma central Motec integrada aos módulos de distribuição de energia (PDM), projetados para substituir itens como relés, fusíveis e disjuntores convencionais de um veículo de passeio, o que reduz a quantidade de fios e, por consequência, o peso total do modelo, além de ser um sistema mais resistente e confiável.

A carroceria da Triton Racing Ultimate é construída em fibra de carbono e kevlar e o chassi em cromo molibdênio, proporcionando uma combinação ideal de leveza e resistência.

Para Guiga Spinelli, piloto e responsável pelo desenvolvimento da Triton Ultimate Racing é um grande desafio:“É um orgulho imenso fazer parte de um projeto 100% nacional que colocará o Brasil sob os holofotes do circuito mundial de rally raid. Temos um time muito experiente, trabalhando incansavelmente e completamente dedicado com total empenho para conseguirmos estrear um carro com grande potencial para conquistas expressivas nos mais importantes rallys do mundo”.

“É um desafio enorme para Mitsubishi, a Spinelli e todos os profissionais envolvidos, mas afinal são os grandes desafios que nos entusiasmam. Não vejo a hora de rodar os primeiros km com o carro e sentir na prática o fruto de muitos meses de trabalho desde a primeira linha do projeto ao último parafuso apertado da fabricação do carro”, complementa.

Dentro dos padrões do automobilismo de alto nível, o período de um ano para o desenvolvimento de um veículo como esse é considerado curto, especialmente quando o projeto começa do zero. Mesmo com pouco tempo, os responsáveis pelo desenvolvimento e teste do modelo optaram por fazer a estreia da Triton Ultimate Racing já na próxima edição do Rally dos Sertões, que ocorrerá em agosto.

A ideia é usar essa corrida como continuidade do trabalho de desenvolvimento, mesmo que sem grandes expectativas sobre resultados e tentar extrair ao máximo tudo aquilo que a Triton tem a oferecer.

A edição 2024 do Rally dos Sertões, que acontece entre os próximos dias 23 e 31 de agosto e deve percorrer mais de 3.500 quilômetros entre Brasília, Minas Gerais, Goiás e Bahia. (Fotos: Mitsubishi Motors/Divulgação).