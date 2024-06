Mini confirma novos Countryman SE ALL4 e Cooper S para o Brasil

A nova família de veículos da marca mais carismática do mundo chegará ao Brasil em breve e os primeiros modelos da marca a desembarcar por aqui serão o Mini Countryman SE ALL4, em sua inédita versão 100% elétrica, e o Mini Cooper S com motorização a combustão.

“A nova família Mini é feita sob medida para todo mundo. O novo Mini Countryman totalmente elétrico, o maior modelo da nova família de veículos Mini, cresceu consideravelmente em relação ao modelo anterior, e já está preparado para a era de mobilidade elétrica localmente livre de emissões. Será o primeiro Mini fabricado na Alemanha e oferece o mais alto nível possível de sustentabilidade na produção”, afirma Mike Peyton, vice-presidente da Mini para a região Américas. “Manteremos em nosso portfólio versões com powertrain 100% elétricos e outros com powertrain a combustão, conferindo ao cliente a escolha do desejar, sempre mantendo o conhecido Go-Kart Feeling e claro o design marcante da marca Mini”, completa o executivo.

Ambos os modelos chegam com interior completamente renovado e seguem com o conceito “Charismatic Simplicity”, também adotado no visual externo. O design do painel remete ao design elegante e minimalista do Mini clássico, com um painel de instrumentos atraente e um volante pequeno para a sensação de kart característica do Mini. O display Oled central tem 240 milímetros e estabelece um novo padrão de qualidade com sua alta resolução, contribuindo para uma forte tendência tecnológica no interior dos modelos. E não para por aí. A nova FamíliaMini terá mais novidades e outros modelos revelados ao longo do ano de 2024. Aguardem! (Foto: Mini/Divulgação).