Mercedes-Benz vai apresentar visão de experiência hiperpersonalizada

Na Consumer Eletronic Show (CES) 2024, maior feira de tecnologia do mundo, que acontecerá de 7 a 12 de janeiro, na cidade de Las Vegas (EUA), a Mercedes-Benz apresentará o próximo grande passo em direção à sua visão com os recursos de Inteligência Artificial (IA) que irão elevar as experiências a bordo de forma única e personalizada.

Esse novo formato de interação utilizará o já conhecido assistente de voz ‘Hey Mercedes’ e trará uma nova dimensão visual, com gráficos de altíssima resolução. Estes novos recursos, alimentados por IA, combinam os sistemas inteligentes do Mercedes-Benz User Experience (MBUX) e trarão uma extensão do usuário a bordo, perfeitamente sintonizada com suas necessidades de forma intuitiva e natural

Todo esse ambiente de interação homem-máquina será executado no futuro sistema operacional MB.OS, desenvolvido internamente pela Mercedes-Benz para os seus automóveis. O Assistente Virtual MBUX será o destaque entre várias outras inovações digitais a serem apresentadas em janeiro.

Além disso, o “Concept CLA Class” celebra sua estreia na América do Norte na première CES 2024. Com base na nova plataforma MMA (Mercedes Modular Architecture) e no MB.OS, o conceito traz uma visão sobre como poderão ser os próximos quatro veículos da marca.

Os visitantes terão também uma amostra do futuro elétrico de um ícone, com a estreia nos Estados Unidos do protótipo camuflado do Classe G 100% elétrico. Outros destaques incluirão desenvolvimentos no campo do entretenimento a bordo dos veículos, incluindo uma parceria inédita. Visite o estande da marca no West Hall do Las Vegas Convention Center.