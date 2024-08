Mercedes-Benz lança o Atego on-road e off-road

Dando sequência à renovação da linha de caminhões Atego, anunciada em fevereiro deste ano, a Mercedes-Benz lança agora os novos modelos 1933 4×2 on-road (cavalo mecânico) e 3133 6×4 off-road (versões plataforma, basculante e betoneira) para sua família de caminhões extrapesados. Com isso, a marca passa a oferecer 13 modelos Atego ao mercado, entre médios, semipesados e extrapesados, que permitem múltiplas opções de configuração de cabinas (Standard, Estendida, Leito Teto Alto e Leito Teto Baixo), tração (4×2, 6×2, 8×2, 6×4 e 8×4), entre-eixos e itens de desempenho, segurança e conforto. Dessa maneira, a linha atende às mais diversas necessidades dos clientes, reforçando a imagem de versatilidade dos caminhões Atego.

“Com o lançamento dos caminhões Atego 1933 e 3133, passamos a cobrir importantes segmentos que antes eram atendidos pelos veículos Axor, que fizeram história no País pela sua robustez e baixo custo operacional”, diz Jefferson Ferrarez, vice-presidente de Vendas, Marketing e Peças & Serviços Caminhões da Mercedes-Benz do Brasil. “Além de preservar os atributos do Axor amplamente reconhecidos pelos transportadores e motoristas, os novos Atego agregam mais robustez, tecnologia, modernidade, segurança e conforto, além de menor custo de manutenção”.

Com esses lançamentos, a Linha Atego passa a ser a maior família de modelos no portfólio da marca, que também conta com os caminhões Accelo (segmentos de leves e médios), Actros (extrapesados on-road e mix-road) e Arocs (extrapesados off-road). “Atualmente, a Linha Atego responde por cerca de 40% das vendas de caminhões Mercedes-Benz no Brasil”, afirma Jefferson Ferrarez. “Somente no segmento de semipesados, alcançamos 28% de participação de mercado com os caminhões Atego no primeiro semestre de 2024, com mais de 3.700 unidades emplacadas”.

De acordo com o executivo, a renovação do Atego é mais um resultado concreto do compromisso As estradas falam, a Mercedes-Benz ouve e traz a solução. “Ou seja, continuamos avançando sempre. A gente não para de evoluir e de inovar”, destaca Jefferson Ferrarez. “Esta linha de caminhões com a estrela de três pontas conta com amplo sucesso junto a frotistas, transportadores, autônomos e motoristas por sua versatilidade de aplicação e flexibilidade na oferta de diversos modelos, versões e itens de configuração. Dessa forma, atende todas as demandas dos nossos clientes com qualidade e rentabilidade”.

Atego 1933 para logística e transporte de curtas e médias distâncias

O novo extrapesado Atego 1933 LS 4×2, cavalo mecânico com suspensão traseira pneumática, foi desenvolvido especialmente para o transporte de cargas fracionadas, volumosas e leves, substituindo o antigo Axor 1933. É indicado para operações de logística em portos, indústrias, centros de distribuição e milk run, assim como para curtas e médias distâncias rodoviárias, puxando semirreboques como baú carga seca ou frigorificado, sider, contêiners e vários outros.

Seguindo a padronização de componentes da Linha Atego Euro 6, o novo extrapesado oferece os elevados níveis de segurança, conforto, robustez e produtividade desta família de caminhões Mercedes-Benz.

Com CMT (Capacidade Máxima de Tração) de 45,1 toneladas, atendendo a pedidos dos operadores, o cavalo mecânico 1933 é indicado para uso com semirreboques de três eixos entre 41,5 e 43,5 toneladas de PBTC (Peso Bruto Total Combinado). Ele já nasce com a nova identidade visual dos modelos Atego rodoviários, que segue o padrão da Linha Actros.

“O Atego 1933 é equipado com o consagrado motor OM 926 LA BlueTec 6 de 321 cavalos e com a caixa de mudanças automatizada Mercedes-Benz Powershift Advanced G211 de 12 velocidades”, diz Jefferson Ferrarez. “Este câmbio é 40% mais rápido e apresenta um comando de trocas de marchas e de embreagem otimizados, o que resulta em mudanças de velocidades mais rápidas e precisas e em menor consumo de combustível”.

Com robustez de caminhão extrapesado em seu DNA, o novo Atego 1933 se destaca pelo chassi similar ao do caminhão Actros, com eixo traseiro NFD de 13 toneladas sem redução nos cubos. Isso traz mais resistência, menos manutenção e mais produtividade para a operação.

O Atego 1933 conta com suspensão traseira pneumática de série, com quatro bolsas de ar, o que facilita o acoplamento de implementos. E com o controle remoto da suspensão no posto do motorista, a atividade fica ainda mais fácil para o operador e aumenta a sua produtividade.

O novo Atego 1933 oferece opções de tanques de diesel de 300 até 890 litros, gerando mais autonomia para o caminhão, conforme a necessidade da aplicação. O ângulo de entrada em relação ao antigo Axor é maior, de 20 graus, aumentando a proteção contra eventual quebra do spoiler do caminhão e de outros componentes nas lombadas ou outras irregularidades da via.

Conforme o padrão da Linha Atego, o 1933 tem como grande destaque a cabina mais espaçosa do mercado, proporcionando muito mais conforto e bem-estar a bordo para o motorista. Para este modelo, são três versões de cabina disponíveis: Estendida, Leito Teto Baixo e Leito Teto Alto, com cama e climatizador. O posto do motorista é ergonômico, com banco de até 11 regulagens, o que significa mais conforto enquanto dirige o caminhão.

O volante multifuncional desse Atego, juntamente com a alavanca de câmbio na coluna de direção, promove mais interação do motorista com o veículo e facilita o seu trabalho. Isso evita que ele tire as mãos do volante durante a operação, contribuindo para a sua segurança. A partida é por botão, de acordo com o conceito de chave inteligente, trazendo ainda mais praticidade para o condutor.

Em termos de tecnologias de segurança, o Atego 1933 se destaca por vários itens de série: Controle de Estabilidade (ESC), ABS, Controle de Tração (ASR/ATC), Assistente de Partida em Rampa (HSA), Distribuição Eletrônica de Frenagem (EBD), Luzes de Freio Piscantes em frenagens de emergência (ESS) e Top Brake.

Atego 3133 6×4 para construção, mineração e apoio no campo

“O Atego 3133 6×4 é um extrapesado que traz toda a qualidade e robustez dos caminhões off-road Mercedes-Benz, com a alma do Arocs”, ressalta Jefferson Ferrarez. “Ouvindo os pedidos dos clientes e também dos motoristas, esse caminhão chega ao mercado com o objetivo de substituir o antigo Axor 3131 e ampliar sua gama de modelos e aplicações, trazendo soluções para as severas aplicações fora de estrada”.

Alinhado à nova linha visual da Linha Atego e seguindo o padrão do Arocs, este novo Mercedes-Benz é oferecido aos clientes nas versões plataforma, basculante e betoneira. Ele foi desenvolvido para a construção civil, mineração, apoio no campo e outras aplicações.

O motor OM 926 LA de seis cilindros oferece potência de 321 cavalos, com torque de 1.250 Nm. Este motor, o mesmo que equipava o Axor 3133, agora está compatível com a legislação Proconve P8 (Euro 6). Assim como no Atego 1933, a ele junta-se o câmbio automatizado Mercedes-Benz Powershift Advanced G211 de 12 velocidades, trazendo os mesmos componentes e otimizando trocas de marchas e de embreagem.

O Atego 3133 6×4 off-road conta com eixo dianteiro de molas reforçadas e eixos traseiros com redução nos cubos. Vem equipado, de série, com bloqueio longitudinal e transversal, solução ideal para aplicação fora de estrada e que atua nos eixos traseiros e dianteiro, auxiliando a operação do caminhão nos mais diversos tipos de terreno.

O diferencial de mercado do Atego 3133 está no chassi. Com longarinas mais leves e resistentes, molas reforçadas e eixo com redução nos cubos, o veículo carrega o DNA de um extrapesado e se torna similar ao Arocs por sua robustez, item valorizado no antigo Axor. Isso significa que esse Atego é resistente e apto para atividades que exigem força, podendo atuar em aplicações fora de estrada, como caminhão basculante, tanque, guindaste, Romeu-e-Julieta, betoneira e também como veículo de apoio.

Opcionalmente, o Atego 3133 pode receber engate para reboque, além de itens como tomada de força no câmbio (versões plataforma e basculante) ou na parte traseira do motor (betoneira) e escape vertical, adequando-se às necessidades dos clientes.

O Atego 3133 oferece opções de tanque de diesel de 300 ou 600 litros, gerando mais autonomia para o caminhão, de acordo com a aplicação, sem a necessidade de muitas paradas para abastecimento.

Com ângulo de entrada mais elevado em 27 graus, o Atego 3133 possui grade dianteira de faróis e chapa protetora de cárter e de filtro, a fim de evitar a quebra de componentes do veículo nas operações em terrenos acidentados.

Alinhando-se ao padrão da Linha Atego, a cabina do 3133 é espaçosa e confortável. Além disso, oferece ainda espaço extra para equipamentos e ferramentas, de acordo com a demanda do operador.

Outros itens, como banco de até 11 regulagens, volante multifuncional, alavanca de câmbio na coluna de direção, partida por botão e amplo pacote de tecnologias de segurança são os mesmos do Atego 1933, reforçando o padrão de qualidade da linha. Além disso, como opcional, o Atego 3133 pode ser equipado com Retarder Voith, o que aumenta a segurança e a economia operacional. (Fotos: Mercedes-Benz/Divulgação).