Mercedes-Benz celebra 10 anos de sucesso do projeto CineSolar

Comprometida com as ações de ESG (Ambiental, Social e Governança) no Brasil, a Mercedes-Benz Vans celebra os 10 anos de atuação do projeto social CineSolar no país. O projeto, que conta com a parceria da marca desde 2017, é o primeiro cinema itinerante do Brasil a exibir filmes por meio de energia solar. Com dois furgões Sprinter transformados em estações móveis de arte, cinema, sustentabilidade e tecnologia, o projeto leva conhecimento e conscientização sobre o meio ambiente para os mais diversos locais do país.

“Temos orgulho em apoiar essa iniciativa tão importante para a sociedade que compartilha educação e sustentabilidade em todo o país. Seguiremos unindo esforços para que essa jornada acompanhada das unidades móveis Sprinter “Mahura” e “Tupã” continue percorrendo muitas estradas do nosso Brasil”, afirma Alessandra Souza, Head de Marketing e Comunicação da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil.

O último ano foi marcado por grandes feitos para o projeto, incluindo 52 mil km percorridos e 201 cidades brasileiras contempladas. Cerca de 57 mil pessoas assistiram a 428 sessões de cinema e mais de três mil participaram das 112 oficinas, além de contribuir para o meio ambiente com a geração de 528.800 watts de energia.

O balanço geral dos 10 anos do CineSolar traz números ainda mais expressivos, como 2.300 sessões, 690 oficinas e mais de 341 mil pessoas alcançadas. Além da geração de 3,5 milhões de watts, que é uma quantidade equivalente a manter sete casas funcionando por um ano inteiro.