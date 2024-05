Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil anuncia novo CDB Green

A Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil realizou uma aplicação com o banco BV no valor de R$ 10 milhões para financiar projetos que contribuem com a agenda ESG do país em 2022 e, agora, renova a aplicação em virtude dos resultados positivos. Com essa operação são beneficiados os projetos e ativos relacionados à energia renovável, mais especificamente à energia solar ou eólica, além de projetos que atendam aos critérios de elegibilidade Green Bond Principles, que contemplam títulos verdes, emitidos especificamente para financiar projetos com benefícios ambientais.

“Fomos a primeira marca do setor automotivo a anunciar um investimento em CDB Green e, após dois anos, renovamos a aplicação. Isso porque seguimos investindo e acreditando em ações como essa, que reforçam a sustentabilidade presente em todos os nossos pontos de atuação”, afirma Edgar Pina, Head de Tesouraria da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil.

O banco BV fornece orientação para as empresas enquadrarem seus projetos ou metas relacionadas à temática ESG a sua estrutura financeira seguindo os padrões dos principais standards do mercado e tem como meta produzir e distribuir o valor de R$80 bilhões até 2030 em ativos ESG.

“Nos últimos três anos foram destinados R$ 22 bilhões em empréstimos e operações no mercado de capitais para apoiar iniciativas com foco em projetos e metas ambientais, sociais e climáticos. Entre os usos destes recursos estão projetos de energia renovável, agronegócio de baixo carbono, saneamento, assim como financiamento de veículos elétricos e instalação de painéis elétricos para os clientes do varejo”, explica Rogerio Monori, Diretor Executivo do Atacado do banco BV.

O que é o CDB Green

O produto é voltado às instituições que buscam investimentos em renda fixa e querem contribuir com a agenda ESG. Com ele, a empresa garante que o valor captado financiará diretamente produtos de financiamento sustentáveis e de impacto socioambiental. Para tornar os processos de captação “lastreáveis” em projetos ESG, no caso do Banco BV, a rastreabilidade é comprovada por meio de relatórios anuais com asseguração dos impactos alinhados com o Framework ESG do banco. (Fotos: M-Benz Brasil/Divulgação).