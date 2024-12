Manutenção preventiva e seguro são essenciais para viagens no fim de ano

Com o aumento do movimento nas estradas durante as festas de fim de ano, a atenção redobrada à segurança é indispensável para quem planeja viajar com seu veículo. A Mapfre, companhia global do mercado segurador e financeiro, preparou uma lista de recomendações essenciais para motoristas que desejam começar 2025 sem imprevistos e com mais segurança.

De acordo com o diretor de Seguro Auto e Massificados da Mapfre, Luiz Padial, muitos problemas que ocorrem nas estradas podem ser evitados com uma manutenção preventiva. “Itens como pastilhas de freio, alinhamento, pneus e o nível de óleo devem ser verificados antes da viagem. Uma atenção especial deve ser dada aos pneus, que precisam ser calibrados adequadamente para o peso do carro e a quantidade de passageiros e bagagens. Uma pressão inadequada pode comprometer a estabilidade do veículo e a eficiência da frenagem, aumentando os riscos de acidentes”, explica.

Os dados da Mapfre confirmam a importância dessas medidas: no Natal e Réveillon de 2023, 67% dos atendimentos da seguradora foram para reboque, causados por colisões ou falhas mecânicas. “São ocorrências que poderiam ser evitadas se houvesse mais planejamento e cuidado. Revisar o veículo e dirigir com responsabilidade são os primeiros passos para uma viagem segura e tranquila”, afirma Padial.

Além de manter o veículo em boas condições, é essencial adotar práticas de direção segura e respeitar as regras de trânsito. Isso inclui seguir dentro dos limites de velocidade, evitar longos períodos ao volante sem pausas, manter a atenção na estrada e garantir que todos os ocupantes do veículo utilizem corretamente o cinto de segurança. Para famílias que viajam com crianças, é obrigatório o uso de cadeirinhas ou assentos apropriados.

Seguro auto como aliado em situações inesperadas

Outra recomendação da Mapfre para os viajantes é revisar a apólice de seguro antes de pegar a estrada. “Ter clareza sobre as coberturas e serviços contratados e manter à mão os contatos da seguradora pode fazer a diferença em caso de emergência. O seguro auto oferece a tranquilidade necessária e o suporte em casos de imprevistos”, destaca Padial.

A Mapfre disponibiliza canais digitais, como aplicativos e atendimento via WhatsApp, que agilizam o suporte em situações como pane mecânica, necessidade de reboque ou até mesmo troca de pneus. Ter esses contatos salvos e acessíveis no celular ou em uma agenda física pode otimizar o atendimento em momentos de urgência, como as assistências 24 horas.

Checklist da Mapfre para viajar com segurança:

Documentação: verifique se os documentos do motorista e do veículo estão em dia;

Pneus: calibração correta, incluindo o estepe, conforme orientações do manual;

Freios e suspensão: cheque o fluido de freio e o estado geral do sistema;

Óleo e água: verifique e faça reposições antes de viajar;

Palhetas e iluminação: certifique que os limpadores de pára-brisa e luzes estão funcionando devidamente;

Equipamentos obrigatórios: garanta que macaco, triângulo e chave de roda estejam em boas condições;

Bagagem: distribua o peso no porta-malas para manter o equilíbrio do veículo;

Crianças: devem estar no banco traseiro, utilizando cadeirinhas adequadas conforme a recomendação por peso e idade;

Planejamento da rota: verifique as condições de tráfego e clima antes de sair;

Descanso: inicie a viagem com foco no trajeto e faça pausas a cada duas horas.

(Foto: Divulgação).